คลิกคลิป : ครั้งแรกของโลก จีนทดสอบการเดินรถอัตโนมัติของรถไฟบรรทุกหนักขนาด 35,000 ตัน

การทดสอบการเดินรถอัตโนมัติของรถไฟบรรทุกหนักขนาด 35,000 ตัน ที่จีนพัฒนาขึ้นเป็นไปอย่างราบรื่นนับเป็นการทดสอบรถไฟบรรทุกหนักครั้งแรกของโลก การทดสอบนี้ จัดขึ้นที่เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ซึ่งเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่สำคัญของจีน
การทดสอบใช้เส้นทางรถไฟเปาโถว-เสินมู่ ซึ่งเชื่อมระหว่างเมืองเปาโถว เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน กับเมืองเสินมู่ มณฑลส่านซี
รถไฟบรรทุกหนัก 7 ขบวน แต่ละขบวนมีน้ำหนัก 5,000 ตัน สามารถรวมเป็นขบวนเดียวกันได้ด้วยสัญญาณไร้สาย วิธีการนี้ช่วยให้การขนส่งสินค้ามีความปลอดภัย ราบรื่น ยืดหยุ่นมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดการสึกหรอของรางและล้อรถไฟ
ศูนย์ควบคุมกลางทำหน้าที่วางแผนเส้นทางของรถไฟทุกขบวนในกลุ่มแบบเรียลไทม์ ส่งคำสั่งการรวมและแยกขบวน ขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถจะจัดการขนส่งสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน
เทคโนโลยีการเดินรถอัตโนมัตินี้ช่วยเพิ่มปริมาณการขนส่งถ่านหินได้มากกว่า 50% สนับสนุนการเพิ่มกำลังการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ครัวเรือนและภาคธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยประหยัดทรัพยากรและลดต้นทุนด้านการขนส่งได้อย่างมีนัยสำคัญ
ที่มา : China Media Group