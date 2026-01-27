xs
&'หมู่บ้านโบราณ 600 ปี&' กลายเป็นที่ถ่ายทำซีรีส์แนวตั้ง ชาวบ้านผันตัวเป็นนักแสดงยกหมู่บ้าน ขนาดสัตว์ก็ยังไม่เว้น แถมค่าตัวแพงกว่าคน!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(ภาพจาก : เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์)
กลายเป็นหมู่บ้านนักแสดงไปแล้ว! หมู่บ้านหยวนเฉียว ในมณฑลเหอหนาน ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 600 ปี ได้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งการผลิตซีรีส์แนวตั้ง ซึ่งไม่เพียงแต่ชาวบ้านที่ผันตัวมาเป็นนักแสดง หากแต่สัตว์ในหมู่บ้านก็กลายเป็นนักแสดงเช่นกัน แถมค่าตัวยังสูงกว่าคนด้วยซ้ำ

โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในยุคราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368-1644) และเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนที่อพยพมาจากมณฑลซานซี ซึ่งผู้อยู่อาศัยประมาณ 1,600 คน ล้วนมีแซ่หยวน

(ภาพจาก : สื่อจีน)
หมู่บ้านหยวนเฉียวเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่อยู่ในลิสต์หมู่บ้านโบราณของทางการเหอหนาน เนื่องจากภายในหมู่บ้านมีสถานที่และต้นไม้โบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์

(ภาพจาก : สื่อจีน)
อย่างไรก็ดี ทีมงานผลิตซีรีส์แนวตั้งได้บังเอิญค้นพบหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อปี 2024 ซึ่งบรรยากาศที่ชวนให้นึกถึงอดีตนี้เอง ทางทีมงานจึงเลือกหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่สถานที่ถ่ายทำ นับแต่นั้นมา หมู่บ้านหยวนเฉียวก็กลายเป็นที่ถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งไปกว่า 40 เรื่อง

(ภาพจาก : สื่อจีน)
เดิมทีชาวบ้านในหมู่บ้านก็เป็นเพียงผู้ชม แต่พอเวลาผ่านไป พวกเขาก็กลายเป็นนักแสดงกันหมด หลังหญิงวัย 70 ปี นำกลุ่มเกษตรกรมากกว่า 10 คนไปของานจากผู้กำกับ แล้วแสดงออกมาได้เป็นอย่างดี

ภายหลังไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยตลอดจนผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ก็ได้มีส่วนร่วมและได้รับค่าจ้างประมาณ 100 หยวน (ประมาณ 500 บาท) ต่อวัน

ทว่าที่น่าตกใจไปกว่านั่น คือ แม้กระทั่งบรรดาสัตว์ต่างๆ เช่น ไก่ เป็ด ห่าน ลา และม้า ต่างก็ถูกจ้างให้มาเข้าฉากด้วยเช่นกัน โดยมีรายงานว่า ลาตัวหนึ่งได้ค่าจ้างถึงวันละ 500 หยวน (ประมาณ 2,500 บาท)

(ภาพจาก : สื่อจีน)
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่หมู่บ้านคนหนึ่งเผยว่า อุตสาหกรรมซีรีส์แนวตั้งได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ และสร้างรายได้ให้กับภูมิภาคประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ จากที่เมื่อก่อนคนหนุ่มสาวต้องออกจากหมู่บ้านไปทำงานในเมือง ตอนนี้หลายคนก็หันกลับมาทำงานที่หมู่บ้าน ชาวบ้านหลายคนที่วันๆ จับแต่จอบ ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาถือบทละครแทนแล้ว

อนึ่ง ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซีรีส์แนวตั้งได้รับความนิยมในประเทศจีนเป็นอย่างมาก ตามรายงาน ในปี 2024 ตลาดซีรีส์แนวตั้งมีมูลค่าสูงถึง 5 หมื่นล้านหยวน (2 แสนกว่าล้านบาท) และมีผู้ชมมากถึง 500 ล้านคน

ที่มา : Nearly all residents in historic China village act in local TV miniseries; even livestock are hired (SCMP)

(ภาพจาก : เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์)
(ภาพจาก : สื่อจีน)
(ภาพจาก : สื่อจีน)
(ภาพจาก : สื่อจีน)
(ภาพจาก : สื่อจีน)
