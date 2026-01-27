&'หมู่บ้านโบราณ 600 ปี&' กลายเป็นที่ถ่ายทำซีรีส์แนวตั้ง ชาวบ้านผันตัวเป็นนักแสดงยกหมู่บ้าน ขนาดสัตว์ก็ยังไม่เว้น แถมค่าตัวแพงกว่าคน!

กลายเป็นหมู่บ้านนักแสดงไปแล้ว! หมู่บ้านหยวนเฉียว ในมณฑลเหอหนาน ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 600 ปี ได้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งการผลิตซีรีส์แนวตั้ง ซึ่งไม่เพียงแต่ชาวบ้านที่ผันตัวมาเป็นนักแสดง หากแต่สัตว์ในหมู่บ้านก็กลายเป็นนักแสดงเช่นกัน แถมค่าตัวยังสูงกว่าคนด้วยซ้ำ
โดยหมู่บ้านแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในยุคราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368-1644) และเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนที่อพยพมาจากมณฑลซานซี ซึ่งผู้อยู่อาศัยประมาณ 1,600 คน ล้วนมีแซ่หยวน
หมู่บ้านหยวนเฉียวเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่อยู่ในลิสต์หมู่บ้านโบราณของทางการเหอหนาน เนื่องจากภายในหมู่บ้านมีสถานที่และต้นไม้โบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
อย่างไรก็ดี ทีมงานผลิตซีรีส์แนวตั้งได้บังเอิญค้นพบหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อปี 2024 ซึ่งบรรยากาศที่ชวนให้นึกถึงอดีตนี้เอง ทางทีมงานจึงเลือกหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่สถานที่ถ่ายทำ นับแต่นั้นมา หมู่บ้านหยวนเฉียวก็กลายเป็นที่ถ่ายทำซีรีส์แนวตั้งไปกว่า 40 เรื่อง
เดิมทีชาวบ้านในหมู่บ้านก็เป็นเพียงผู้ชม แต่พอเวลาผ่านไป พวกเขาก็กลายเป็นนักแสดงกันหมด หลังหญิงวัย 70 ปี นำกลุ่มเกษตรกรมากกว่า 10 คนไปของานจากผู้กำกับ แล้วแสดงออกมาได้เป็นอย่างดี
ภายหลังไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยตลอดจนผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ก็ได้มีส่วนร่วมและได้รับค่าจ้างประมาณ 100 หยวน (ประมาณ 500 บาท) ต่อวัน
ทว่าที่น่าตกใจไปกว่านั่น คือ แม้กระทั่งบรรดาสัตว์ต่างๆ เช่น ไก่ เป็ด ห่าน ลา และม้า ต่างก็ถูกจ้างให้มาเข้าฉากด้วยเช่นกัน โดยมีรายงานว่า ลาตัวหนึ่งได้ค่าจ้างถึงวันละ 500 หยวน (ประมาณ 2,500 บาท)
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่หมู่บ้านคนหนึ่งเผยว่า อุตสาหกรรมซีรีส์แนวตั้งได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ และสร้างรายได้ให้กับภูมิภาคประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ จากที่เมื่อก่อนคนหนุ่มสาวต้องออกจากหมู่บ้านไปทำงานในเมือง ตอนนี้หลายคนก็หันกลับมาทำงานที่หมู่บ้าน ชาวบ้านหลายคนที่วันๆ จับแต่จอบ ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาถือบทละครแทนแล้ว
อนึ่ง ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซีรีส์แนวตั้งได้รับความนิยมในประเทศจีนเป็นอย่างมาก ตามรายงาน ในปี 2024 ตลาดซีรีส์แนวตั้งมีมูลค่าสูงถึง 5 หมื่นล้านหยวน (2 แสนกว่าล้านบาท) และมีผู้ชมมากถึง 500 ล้านคน
ที่มา : Nearly all residents in historic China village act in local TV miniseries; even livestock are hired (SCMP)