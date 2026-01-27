ช่วงใกล้การเปลี่ยนผ่านอำนาจผู้นำจีน เจ้าหน้าที่รัฐแดนมังกรมักทำงานโหมดไหน?

“ ปล่อยเกียร์ว่าง” คือวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งสื่อในสังกัดกระทรวงทรัพยากรบุคคลและประกันสังคมของจีนจับสังเกตได้และเตือนถึงอันตรายในช่วงก่อนหน้าที่จีนจะจัดการประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และการปรับเปลี่ยนผู้นำ ซึ่งจะมีขึ้นในปี 2570
ข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรและบุคลากรของจีน ( China Organisation and Personnel News) ซึ่งเป็นสื่อของรัฐรายนี้ เตือนพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ระแวดระวังเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีพฤติกรรมดังกล่าวผ่านบทความชื่อว่า “ การป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่นั่งเฉย ๆ ไม่ทำอะไร รอแต่การเปลี่ยนผ่านอำนาจ” ( “Preventing Officials from Sitting Around and Doing Nothing but Waiting for a Power Transition”) ตีพิมพ์เมื่อวันศุกร์ ( 23 ม.ค. )
บทความได้อ้างถึงแถลงการณ์ ภายหลังการประชุมใหญ่ครั้งที่5 เมื่อต้นเดือนนี้ของคณะกรรมาธิการตรวจสอบวินัยแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCDI) ซึ่งเป็นหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่ระบุว่า CCDI จะ "แก้ไข" พฤติกรรมดังกล่าวอย่างเด็ดขาด
นอกจากนั้น ระหว่างเป็นประธานการประชุมใหญ่ดังกล่าวประธานาธิบดีสี จิ้นผิงได้พูดถึงการปรับเปลี่ยนผู้นำรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งจะเริ่มขึ้นในปีนี้ว่า ต้องส่งเสริมเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีความจงรักภักดี น่าเชื่อถือ เสมอต้นเสมอปลาย และมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริง
จากประสบการณ์ในอดีต บทความเตือนว่าเจ้าหน้าที่รัฐบางคนมักใช้ช่วงการปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารเป็นข้ออ้างในการไม่ดำเนินการใดๆ เจ้าหน้าที่เหล่านี้จะเข้าสู่โหมด “นั่งเฉยๆ และไม่ทำอะไรเลย” ขาดความกระตือรือร้น ขาดความรับผิดชอบ ไม่ทำงานให้คืบหน้า ไม่แก้ไขปัญหา หรือแม้กระทั่งเลื่อนการตัดสินใจออกไป ทั้ง ๆ ที่ ในช่วงการเปลี่ยนผ่านอำนาจมักเป็นช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งสำหรับการเปลี่ยนผ่านนโยบาย การพัฒนาโครงการ และการหาทางออกให้กับความขัดแย้ง
บทความยังกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐประเภทนี้ว่านึกถึงแต่ตัวเอง
"บางคนหวังได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง จึงกลัวจะทำอะไรผิดพลาด บางคนกำลังจะเกษียณและขาดแรงจูงใจ บางคนจะย้ายแผนกและตำแหน่งหลังจากมีการปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหาร จึงไม่เอาใจใส่กับงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน" ข้อความดังกล่าวระบุ
บทความเสนอให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านอำนาจอีกด้วย
นอกจากนั้น การกระชับการควบคุมวินัยของพรรคคอมมิวนิสต์และรณรงค์กวาดล้างการทุจริตครั้งใหญ่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับเข้าสู่โหมดหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ก็ตามที่อาจทำให้ตนเองต้องพลอดเดือดร้อนหรือตกอยู่ในความเสี่ยง
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จีนประณามเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยเกียร์ว่าง
เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์พีเพิลส์เดลี ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐบางคนว่า “นอนราบ” ( lying flat) ซึ่งเป็นคำแสลงในสื่อสังคมออนไลน์เมืองจีน หมายถึงคนที่ทำงานสุกเอาเผากินไปวัน ๆ
นับตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นมา รัฐบาลท้องถิ่นบางแห่งมีการมอบ "รางวัลหอยทาก" ( snail awards ) เพื่อประจานเจ้าหน้าที่ที่เกียจคร้านและไร้ประสิทธิภาพ
ที่มา : เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์