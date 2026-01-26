แพร่งพรายความลับอาวุธนิวเคลียร์กองทัพจีนให้สหรัฐฯ บิ๊กทหารอำนาจรอง “สี จิ้นผิง”เจอข้อหาหนัก

หลังจากกระทรวงกลาโหมจีนประกาศข่าวใหญ่สะเทือนวงการทหารแดนมังกรเมื่อวันเสาร์ ( 24 ม.ค.) ว่า พลเอก จาง โย่วสยา รองประธานคณะกรรมาธิการทหารแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ( CMC ) วัย 75 ปี กำลังถูกดำเนินการสอบสวนฐานต้องสงสัยว่าละเมิดวินัยและกฎหมายอย่างร้ายแรง แต่มิได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนั้น
แหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับการแถลงข่าวดังกล่าวได้ให้ข้อมูลกับหนังสือพิมพ์เดอะวอลล์สตรีตเจอร์นัลในวันต่อมาว่า พลเอกจางกำลังถูกสอบสวนในเรื่องที่เขาถูกกล่าวหาว่า แบ่งปันข้อมูลด้านเทคนิคที่สำคัญเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ของจีนให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาทราบ
นอกจากนั้น บิ๊กทหารผู้นี้ยังกำลังถูกสอบสวนในข้อกล่าวหาพยายามสร้างก๊วนอิทธิพลของตนเองภายใน CMC เป็นการหว่านเมล็ดสร้างความแตกแยกภายในองค์กร ซึ่งมีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจทางทหาร ตามการเปิดเผยของแหล่งข่าว
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า นาย กู่ จวิ้น อดีตผู้จัดการทั่วไปของบริษัทนิวเคลียร์แห่งชาติจีน ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจผู้ดำเนินโครงการนิวเคลียร์ของจีน ได้มอบหลักฐานบางส่วนที่ใช้กล่าวหาพลเอกจาง
ส่วนนายกู่เองก็กำลังถูกดำเนินการสอบสวนในข้อหาต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์ด้วย
ปัจจุบัน ประธานาธิบดี สี จิ้นผิงดำรงตำแหน่งประธาน CMC ส่วนตำแหน่งรองประธานนั้นมี 2 คน หนึ่งในนั้นคือพลเอกจาง ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานที่มีความอาวุโสกว่าอีกคนด้วย พลเอกจางเป็นผู้บัญชาการทหารระดับสูงสุดที่มีอยู่ไม่กี่คนของจีนที่มีประสบการณ์ต่อสู้ในสนามรบ ซึ่งรวมทั้งสงครามกับเวียดนามเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อน อีกทั้งเป็นคนใกล้ชิดของสีจิ้นผิง
โฆษกสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันกล่าวกับเดอะวอลล์สตรีตเจอร์นัลว่า การสอบสวนแสดงให้เห็นว่าผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีแนวทางในการปราบปรามการทุจริตอย่างครอบคลุมทั่วถึงและไม่ยอมประนีประนอมอย่างเด็ดขาด
นอกจากพลเอกจางแล้ว พลเอกหลิว เจิ้นลี่ หัวหน้าเสนาธิการทหารของกรมเสนาธิการร่วมแห่ง CMC ก็ถูกดำเนินการสอบสวนในข้อหาละเมิดวินัยร้ายแรงด้วย ตามการประกาศของกระทรวงกลาโหมจีน
พลเอกหลิว วัย 61 ปี มีบทบาทสำคัญในการวางแผนและเตรียมความพร้อมของปฏิบัติการสู้รบ
ด้านนักวิเคราะห์เชื่อว่า การกวาดล้างครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อปฏิรูปกองทัพและเพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้จงรักภักดีต่อสี จิ้นผิง การกวาดล้างครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง ซึ่งได้ลงโทษเจ้าหน้าที่ไปแล้วกว่า 200,000 คนนับตั้งแต่สี จิ้นผิงขึ้นมามีอำนาจในปี 2555
ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ ( 23 ม.ค. ) รัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ได้เปิดเผยยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศฉบับใหม่ โดยยอมรับว่าจีนเป็นมหาอำนาจทางทหารที่จำเป็นต้องถูกสกัดยับยั้งไม่ให้มีอำนาจเหนือสหรัฐฯ หรือชาติพันธมิตรของสหรัฐฯได้
ที่มา : กลุ่มสื่อต่างประเทศ