ใช้ชีวิตอย่างกับวัยรุ่น! คุณยาย 101 ปี นอนตี 2 ชอบกินมันฝรั่งทอด เผยเคล็ดลับอายุยืน

"เจียงเยว่ฉิน" คุณยายวัย 101 ปี จากเมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง สร้างความฮือฮาไปทั่วโซเชียล ด้วยไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตราวกับคนหนุ่มสาว ทั้งนอนดึก ดูโทรทัศน์ถึงตี 2 ตื่นนอนเองตอน 10 โมงเช้า กินขนมถุง แต่ก็ยังมีสุขภาพดี แข็งแรง สดใส แถมยังมีฟันครบทุกซี่
สมัยสาวๆ คุณยายเจียงได้ปฏิเสธโอกาสในการทำงานที่องค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง เพื่อมาเป็นแม่บ้าน และอุทิศตนให้กับการเลี้ยงดูลูกทั้ง 7 คน
“แม่ของฉันเป็นเหมือนวัยรุ่นเลยค่ะ ท่านเป็นคนนอนดึกตื่นสาย แต่ถึงจะนอนดึก ก็นอนหลับอย่างมีคุณภาพ เรียกว่าหลับสนิทได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากล้มตัวนอน ซึ่งกิจวัตรเหล่านี้เพิ่งจะเกิดขึ้นช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้เอง” เหยาซงผิง ลูกสาวของยายเจียงกล่าว พร้อมเสริมว่า เนื่องจากก่อนหน้านี้ ยายเจียงเกิดลื่นล้มจนมือเจ็บและต้องเข้ารับการผ่าตัด ระหว่างการพักฟื้น ครอบครัวได้ห้ามไม่ให้ยายเจียงทำงานบ้าน
พอไม่มีอะไรทำ ยายเจียงก็เลยมีเวลานอนกลางวันเพิ่มขึ้น ตอนกลางคืนก็เลยนอนไม่หลับ จึงหันมาดูโทรทัศน์แทน
ปัจจุบัน คุณยายเจียงจะกินอาหารเช้าไม่เกินช่วงบ่าย ตามด้วยอาหารเย็นประมาณ 18.00 น. และถ้าหิวก็จะกินอีกครั้งประมาณ 21.00 น
ของว่างที่ยายเจียงชื่นชอบก็จะเป็นพวกขนมท้องถิ่น และขนมกรุบกรอบที่วัยรุ่นนิยมรับประทาน เช่น มันฝรั่งทอดกรอบ ขนมซาฉีหม่า (คล้ายกับขนมข้าวซอยตัด) และมันเทศอบแห้ง
อย่างไรก็ตาม แม้จะอายุมากแล้ว แต่ฟันของยายเจียงก็ยังคงแข็งแรง โดยยายเจียงไม่ได้ใช้ฟันปลอมและไม่เคยต้องเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมเลย
“ท่านไม่เคยหักขนมเป็นชิ้นเล็กๆ แค่เอาขนมใส่ปากแล้วเคี้ยวช้าๆ” เหยากล่าว
เมื่อถามถึงเคล็ดลับอายุยืนของยายเจียง เหยาก็ตอบว่า “กินอาหารที่ดี พักผ่อนให้เพียงพอ และดื่มชาเขียวทุกวันเป็นสิ่งสำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ทัศนคติ ท่านไม่เคยโกรธ หรือเก็บเรื่องต่างๆ มาคิดมากจนเครียดเกินไป และไม่เคยแค้นเคือง อาจพูดได้ว่าท่านใช้ชีวิตด้วยความชัดเจนและสงบสุข"
ภายหลังเคล็ดลับการมีอายุยืนของยายเจียงได้กลายเป็นประเด็นบนโลกออนไลน์ โดยชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “ทัศนคติเชิงบวกทำให้ทุกอย่างดีขึ้น” “สิ่งสำคัญ คือ ความปรองดองและสามัคคีกันในครอบครัว ถ้าคุณไม่ปล่อยให้ความโกรธครอบงำจิตใจ คุณก็จะมีอารมณ์ดีและหลับสนิท ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้มีอายุยืนไปโดยปริยาย” และ “เคล็ดลับอายุยืนของยายเจียง คือ การไม่ยึดติดกับปัญหา และเรียนรู้ที่จะปล่อยวางมันไปตามที่จะเป็น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็จัดการเท่าที่จะทำได้ หากอยู่นอกเหนือการควบคุม ก็ไม่ต้องไปฝืนมัน ผู้สูงอายุที่ย้านฉันอายุ 94 ปีแล้ว ก็ใช้วิธีเดียวกัน”
ที่มา : China grandma, 101, stays up late to watch TV, enjoys snacks, shares longevity secret (SCMP)