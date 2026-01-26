ไต้หวันจับตาความผิดปกติในกองทัพจีน หลังนายพลระดับสูงถูกสั่งสอบสวน

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2569 นายกู้ ลี่สง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไต้หวันแถลงต่อรัฐสภาว่า ไต้หวันกำลังติดตามความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติภายในระดับผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์ รัฐบาล และกองทัพจีนอย่างต่อเนื่อง โดยกองทัพไต้หวันยังคงยึดถือข้อเท็จจริงที่ว่า จีนไม่เคยละทิ้งความตั้งใจในการใช้กำลังทหารต่อไต้หวัน
จีนประกาศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า นายจาง โย่วสยา รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง (CMC) ซึ่งถือเป็นผู้มีอำนาจลำดับสองรองจากประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และนายหลิว เจิ้นลี่ นายทหารระดับสูงอีกนายหนึ่ง กำลังถูกสอบสวนในข้อหาสงสัยว่าละเมิดวินัยและกฎหมายอย่างร้ายแรง
นายจาง โย่วสยา ได้รับการยอมรับว่าเป็นพันธมิตรทางทหารที่ใกล้ชิดที่สุดของนายสี จิ้นผิง และเป็นหนึ่งในนายทหารระดับสูงไม่กี่คนที่มีประสบการณ์ในการรบจริง โดยเคยเข้าร่วมในสงครามชายแดนกับเวียดนามเมื่อปี 2522
นายกู้ ลี่สง กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงกลาโหมไม่ได้พิจารณาเพียงการปรับเปลี่ยนตัวบุคคลเพียงครั้งเดียวเพื่อหาข้อสรุป แต่จะใช้ระบบข่าวกรองร่วม การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวน รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรอง เพื่อประเมินตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ทั้งในด้านการทหารและด้านอื่น ๆ อย่างครอบคลุม เพื่อให้เห็นภาพรวมของเจตนาและการกระทำของจีน
ที่มา: กลุ่มสื่อต่างประเทศ