โตเป็นสาวแล้ว! ส่องลุคใหม่ของ &'เฉวียนหงฉาน&' นักกระโดดน้ำดาวรุ่งของจีน

เรียกว่าโพสต์ภาพปุ๊บก็ติดฮอตเสริ์ชปั๊บ สำหรับนักกีฬาที่เป็นขวัญใจของใครหลายคน อย่าง "เฉวียนหงฉาน" นักกระโดดน้ำสาวน้อยมหัศจรรย์ วัย 18 ปี จากเมืองจั้นเจียง มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) หลังภาพเซลฟี่ของเธอเผยให้เห็นลุคใหม่ ที่ทำเอาชาวเน็ตเอ่ยปากเป็นเสียงเดียวกันว่า "เธอโตขึ้นมากจริงๆ"
โดยเมื่อวันที่ 12 ม.ค. เฉวียนหงฉานได้แชร์ภาพของเธอขณะเก็บสตรอว์เบอร์รีและมะเขือเทศที่ฟาร์มในบ้านเกิด ซึ่งเผยให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง จากลุคนักกีฬาผมสั้นที่คุ้นตา มาเป็นสาวน้อยผมสีน้ำตาลยาวประบ่า ที่ดูสดใสและร่าเริงสมวัย
จากนั้นไม่นาน แฮชแท็ก “เฉวียนหงฉานไว้ผมยาว” และ “เฉวียนหงฉานดูผอมลงอย่างเห็นได้ชัด” ก็กลายเป็นคำค้นหายอดฮิต ส่งผลให้โพสต์ของเธอมียอดไลก์กว่า 150,000 ไลก์ พร้อมคอมเมนต์มากมาย เช่น “พี่เฉวียนโตขึ้นมากจริงๆ ฉันดีใจที่ได้ติดตามการเติบโตของพี่” “มันดูเหมือนกับว่า ‘ลูกสาวของฉันเพิ่งบรรลุนิติภาวะ’ เด็กคนนี้สวยขึ้นเรื่อยๆ เลย” และ “เธอไม่ใช่เด็กสาวลุคทอมบอยเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ตอนนี้เธอกลายเป็นสาวน้อยข้างบ้านแสนสวยไปแล้ว”
ด้วยความสามารถและผลงานอันน่าทึ่ง ในการคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกระโดดน้ำแพลตฟอร์ม 10 เมตร โอลิมปิกโตเกียว 2020 ในวัยเพียง 14 ปี รวมทั้งสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์ในโอลิมปิกปารีส 2024 เฉวียนหงฉานจึงกลายเป็นที่รักของแฟนกีฬาชาวจีน รวมทั้งแฟนกีฬาจากทั่วโลก
แน่นอนว่า หากติดตามเธอจากการแข่งขันที่ผ่านๆ มา ก็จะคุ้นชินกับภาพลักษณ์ของเธอที่ดูเหมือนกับเด็กผู้ชาย เนื่องจากในตอนคว้าแชมป์ เธอสูงเพียง 143 ซม. แถมยังไว้ผมสั้นและมีหุ่นลีน อย่างไรก็ตาม พอโตขึ้นร่างกายย่อมมีการเปลี่ยนแปลง โดยปัจจุบัน เฉวียนหงฉานสูงประมาณ 160 ซม. และมีรูปร่างที่อวบขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากพันธุกรรมของครอบครัว
น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อผลงานของเธอเป็นอย่างมาก เธอจึงต้องใช้ความพยายามและความอดทน ในการปรับตัวและฝึกซ้อม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อันน่าพอใจ
เมื่อปีที่แล้ว เธอยังได้รับบาดเจ็บหลายครั้ง จนต้องถอนตัวจากการแข่งขันระดับชาติในเดือนพ.ค. และหายเงียบไปหลายเดือน ก่อนที่จะกลับมาลงแข่งขันอีกครั้งในเดือนพ.ย. และสามารถคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จ
ทั้งนี้ เฉวียนหงฉานได้ตอบรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจี้หนานเมื่อเดือนก.ย.ที่ผ่านมา โดยเลือกเรียนสาขาวิชาการฝึกกีฬา
ที่มา : China diving queen Quan Hongchan delights fans with new hairdo, shows she has ‘really grown up’ (SCMP)