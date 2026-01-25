xs
xsm
sm
md
lg

โตเป็นสาวแล้ว! ส่องลุคใหม่ของ &'เฉวียนหงฉาน&' นักกระโดดน้ำดาวรุ่งของจีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ส่องลุคใหม่ของ เฉวียนหงฉาน นักกระโดดน้ำดาวรุ่งของจีน (ภาพจาก : เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์)
เรียกว่าโพสต์ภาพปุ๊บก็ติดฮอตเสริ์ชปั๊บ สำหรับนักกีฬาที่เป็นขวัญใจของใครหลายคน อย่าง "เฉวียนหงฉาน" นักกระโดดน้ำสาวน้อยมหัศจรรย์ วัย 18 ปี จากเมืองจั้นเจียง มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) หลังภาพเซลฟี่ของเธอเผยให้เห็นลุคใหม่ ที่ทำเอาชาวเน็ตเอ่ยปากเป็นเสียงเดียวกันว่า "เธอโตขึ้นมากจริงๆ"

โดยเมื่อวันที่ 12 ม.ค. เฉวียนหงฉานได้แชร์ภาพของเธอขณะเก็บสตรอว์เบอร์รีและมะเขือเทศที่ฟาร์มในบ้านเกิด ซึ่งเผยให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง จากลุคนักกีฬาผมสั้นที่คุ้นตา มาเป็นสาวน้อยผมสีน้ำตาลยาวประบ่า ที่ดูสดใสและร่าเริงสมวัย

(ภาพจาก : เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์)
จากนั้นไม่นาน แฮชแท็ก “เฉวียนหงฉานไว้ผมยาว” และ “เฉวียนหงฉานดูผอมลงอย่างเห็นได้ชัด” ก็กลายเป็นคำค้นหายอดฮิต ส่งผลให้โพสต์ของเธอมียอดไลก์กว่า 150,000 ไลก์ พร้อมคอมเมนต์มากมาย เช่น “พี่เฉวียนโตขึ้นมากจริงๆ ฉันดีใจที่ได้ติดตามการเติบโตของพี่” “มันดูเหมือนกับว่า ‘ลูกสาวของฉันเพิ่งบรรลุนิติภาวะ’ เด็กคนนี้สวยขึ้นเรื่อยๆ เลย” และ “เธอไม่ใช่เด็กสาวลุคทอมบอยเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ตอนนี้เธอกลายเป็นสาวน้อยข้างบ้านแสนสวยไปแล้ว”

(ภาพจาก : สื่อจีน)
ด้วยความสามารถและผลงานอันน่าทึ่ง ในการคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกระโดดน้ำแพลตฟอร์ม 10 เมตร โอลิมปิกโตเกียว 2020 ในวัยเพียง 14 ปี รวมทั้งสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์ในโอลิมปิกปารีส 2024 เฉวียนหงฉานจึงกลายเป็นที่รักของแฟนกีฬาชาวจีน รวมทั้งแฟนกีฬาจากทั่วโลก

(ภาพจาก : สื่อจีน)
แน่นอนว่า หากติดตามเธอจากการแข่งขันที่ผ่านๆ มา ก็จะคุ้นชินกับภาพลักษณ์ของเธอที่ดูเหมือนกับเด็กผู้ชาย เนื่องจากในตอนคว้าแชมป์ เธอสูงเพียง 143 ซม. แถมยังไว้ผมสั้นและมีหุ่นลีน อย่างไรก็ตาม พอโตขึ้นร่างกายย่อมมีการเปลี่ยนแปลง โดยปัจจุบัน เฉวียนหงฉานสูงประมาณ 160 ซม. และมีรูปร่างที่อวบขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากพันธุกรรมของครอบครัว

น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อผลงานของเธอเป็นอย่างมาก เธอจึงต้องใช้ความพยายามและความอดทน ในการปรับตัวและฝึกซ้อม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อันน่าพอใจ

(ภาพจาก : สื่อจีน)
เมื่อปีที่แล้ว เธอยังได้รับบาดเจ็บหลายครั้ง จนต้องถอนตัวจากการแข่งขันระดับชาติในเดือนพ.ค. และหายเงียบไปหลายเดือน ก่อนที่จะกลับมาลงแข่งขันอีกครั้งในเดือนพ.ย. และสามารถคว้าเหรียญทองมาได้สำเร็จ

ทั้งนี้ เฉวียนหงฉานได้ตอบรับเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยจี้หนานเมื่อเดือนก.ย.ที่ผ่านมา โดยเลือกเรียนสาขาวิชาการฝึกกีฬา

ที่มา : China diving queen Quan Hongchan delights fans with new hairdo, shows she has ‘really grown up’ (SCMP)

ส่องลุคใหม่ของ 'เฉวียนหงฉาน' นักกระโดดน้ำดาวรุ่งของจีน (ภาพจาก : เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์)
(ภาพจาก : เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์)
(ภาพจาก : สื่อจีน)
(ภาพจาก : สื่อจีน)
(ภาพจาก : สื่อจีน)
กำลังโหลดความคิดเห็น