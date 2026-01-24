จีนประกาศสายฟ้าแลบ! ดำเนินคดีสองนายพลระดับท็อป รวมทั้ง “จาง โย่วสยา” สหายใกล้ชิดของสีจิ้นผิง

กลุุ่มสื่อทางการจีนรายงาน-- กระทรวงกลาโหมจีนแถลงเย็นวันนี้ (24 ม.ค.) พรรคคอมมิวนิสต์จีนตัดสินเปิดการดำเนินคดีนายทหารระดับท็อป คือ พลเอกจาง โย่วสยา และ พลเอก หลิว เจิ้นลี่ โดยทั้งสองตกเป็นผู้ต้องสงสัยคอรัปชัน ละเมิดวินัยอย่างร้ายแรง
จาง โย่วสยา เป็นสมาชิกในคณะกรรมาธิการกรมการเมือง (โปลิตบูโร) ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรองประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง (CMC) ส่วนหลิว เจิ้นลี่ เป็นหัวหน้าเสนาธิการทหารร่วมของกรมเสนาธิการร่วมแห่งคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง
จาง โย่วสยา วัย 75 ปี เป็นหนึ่งในผู้บัญชาการทหารระดับสูงสุดไม่กี่คนที่มีประสบการณ์ต่อสู้ในสนามรบ โดยได้ร่วมสงครามเวียดนามในปลายทศวรรษที่ 1970 และทศวรรษที่ 1980 การปลดฯจางสร้างความตกตะลึง เพราะจางเป็นตนใกล้ชิดของสีจิ้นผิง
หลิว เจิ้นลี่ วัย 61 ปี มีบทบาทสำคัญในการวางแผนและเตรียมความพร้อมของปฏิบัติการสู้รบ
สีจิ้นผิงยังรักษาจางโย่วสยาไว้แม้เขาถึงวัยปลดเกษียณ บิดาของผู้นำทั้งสอง เป็นสหายร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันในสงครามกลางเมือง และเป็น “นายพลรุ่นก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน”
ในปีที่แล้ว จีนได้ปลดนายทหารระดับสูงครั้งประวัติการณ์ ได้แก่ การประกาศปลด “เก้านายพล” ในเดือนต.ค. โดยเป็นคำสั่งขับออกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน และปลดออกจากตำแหน่งในกองทัพ ในข้อหาละเมิดวินัยอย่างร้ายแรง กลุ่ม 9 นายพลที่ถูกปลดฯนี้ รวมทั้งสหายที่เคยใกล้ชิดไว้วางใจมากที่สุดของสีจิ้นผิง คือ เหอเว่ยตง และเหมียวหวา
นอกจากนี้ ยังมีการปลดกลุ่มนายทหารส่งท้ายปีที่แล้ว คณะกรรมการประจำของสภาประชาชนแห่งชาติประกาศเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. เรื่องขับบุคคล 3 คนออกจากสภาฯ ได้แก่ หวัง เหรินหวา หัวหน้าคณะกรรมการฝ่ายกิจการการเมืองและกฎหมายของคณะกรรมาธิการทหารแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน จาง หงปิง หัวหน้าผู้ตรวจการทางการเมืองของกองกำลังตำรวจติดอาวุธแห่งประชาชน (PAP) และหวัง เผิง ผู้อำนวยการฝ่ายฝึกอบรมของ CMC