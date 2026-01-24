สามชาติอาเซียนรวม &'ไทย&' ขึ้นแท่นเที่ยว &'เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์&' มากสุด

สามประเทศจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนอย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย กลายเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเยือน "สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์" ในเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีนมากที่สุดในปี 2025 ซึ่งถือเป็นอานิสงส์เชิงบวกจากการดำเนินนโยบายฟรีวีซ่าของจีน
เมื่อวันอังคาร (20 ม.ค.) แอนดรูว์ โบลสไตน์ ประธานและผู้จัดการทั่วไปของเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ รีสอร์ต ให้สัมภาษณ์ว่านอกจากนักท่องเที่ยวชาวอาเซียนแล้ว นักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออกอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยังเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขนาดใหญ่ของสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ในปีที่ผ่านมาอีกด้วย
ข้อมูลสถิติระบุว่าสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ซึ่งเปิดทำการมานานกว่า 9 ปี ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่า 100 ล้านคนแล้ว เมื่อนับถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2025 ด้านโบลสไตน์เสริมว่าปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเยือนสวนสนุกฯ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2025
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเยือนสวนสนุกเซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ บอกเล่าว่าพวกเขาชื่นชอบ "ลินาเบลล์" (LinaBell) ตัวละครสุนัขจิ้งจอกสีชมพูยอดนักสืบ ขณะเดียวกันตัวละครดั้งเดิมอย่างมิกกีเมาส์ มินนีเมาส์ และโดนัลด์ดัก ที่สวมใส่ชุดสไตล์จีนได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยไม่แพ้กัน
เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์ รีสอร์ต เตรียมฉลองวาระสำคัญอย่างการเปิดทำการครบ 10 ปี ในเดือนมิถุนายน 2026 และจะเริ่มต้นจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป พร้อมกับเดินหน้าก่อสร้างโรงแรมใหม่สองแห่ง รวมถึงปรับปรุงขยับขยายพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ สำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเซี่ยงไฮ้ระบุว่าปริมาณนักท่องเที่ยวขาเข้าของเซี่ยงไฮ้ ช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายนของปี 2025 รวมอยู่ที่ 8.282 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสี่เท่าเมื่อเทียบปีต่อปี รวมถึงสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์และสูงกว่าตัวเลขของทั้งปี 2024 โดยส่วนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 6.287 ล้านคน เพิ่มขึ้นเกือบห้าเท่า
ที่มา สำนักข่าวซินหัว