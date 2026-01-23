คลิปไวรัล: แก๊งป้าจีนเจ๋งแจ๋ว สอนชาวต่างชาติรำชี่กง “ปาต้วนจิ่น” ระหว่างเที่ยวบินดีเลย์ที่สนามบินไคโร

ระหว่างเที่ยวบินดีเลย์กว่าห้าชั่วโมงที่สนามบินนานาชาติกรุงไคโร กลุ่มหญิงจีนวัยกลางคนเกิดไอเดียเจ๋ง ลุกขึ้นมาวาดลีลารำชี่กงบริหารร่างกายคลายเครียดแก้ปวดเมื่อย จนชาวต่างชาติจำนวนมากที่มุงดูเกิดความสนใจและเข้าร่วมกลุ่มฝึกชี่กง
เมื่อวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา กลุ่มผู้โดยสารนานาชาติ ต้องนั่งแกร่วรอเที่ยวบินไปยังสนามบินนานาชาติอัสวานทางภาคใต้ของอียิปต์ ซึ่งล่าช้ากว่า 5 ชั่วโมง ระหว่างนั้นกลุ่มหญิงจีนวัยกลางคนซึ่งแพ็คทีมกันมาเที่ยวกับกรุ๊ปทัวร์จีน เกิดไอเดียเจ๋งในการฆ่าเวลา อีกทั้งช่วยคลายเครียดและบรรเทาความเหนื่อยล้า โดยลุกขึ้นมาทำท่าบริหารกายแบบชี่กง ที่เรียกว่า “ปาต้วนจิ่น” (Baduanjin qigong /八段錦)
คุณป้า แซ่ เฉิน ที่มาเที่ยวแดนปิรามิดกับเพื่อนที่รักการท่องเที่ยวและเต้นรำ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจีนค่ายหนึ่งว่า ตอนแรกๆที่พวกเธอลุกขึ้นมารำปาต้วนจิ่น มีเพียงสามคนที่เข้าร่วมกลุ่ม ต่อมาหลายคนที่มองดูก็เกิดความสนใจและเข้าร่วมฝึกท่ากายบริหารแบบชี่กงกับพวกเธอ
สำหรับการรำปาต้วนจิ่น หรือ “รำแปดท่าชั้นยอด” เป็นหนึ่งในรูปแบบการออกกำลังกายแบบชี่กงตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่มีมานานกว่า 800 ปี การรำปาต้วนจิ่น ซึ่งประกอบด้วยแปดท่าและใช้เวลาเพียง 15-20 นาที เป็นการบริหารร่างกายที่เหมาะกับทุกวัย ท่ารำปาต้วนจิ่น เป็นการผสานการหายใจ สมาธิ และการเคลื่อนไหวไปอย่างช้าๆ ช่วยฟื้นฟูพลังและทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้น ส่งผลช่วยคลายเครียดและสุขภาพดี
ปัจจุบันกลุ่มวัยหนุ่มสาวในจีนหันมานิยมรำปาต้วนจิ่น สำหรับกลุ่มคนทำงานออฟฟิศ รำปาต้วนจิ่น เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดคอ และบางโรงเรียนกำหนดให้เป็นท่ากายบริหารตอนเช้า
ป้าเฉินบอกว่า “ชาวต่างชาติที่มาเข้าร่วมการฝึก เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและสนุกกับการรำปาต้วนจิ่นจริงๆ”