หญิงจีนสุดงง! ไปมีลูกเพิ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ หลังจู่ๆ ทะเบียนบ้านก็มีสมาชิกเพิ่ม เฉลยความจริงสุดพีก...

ทำกันได้ลงคอ! หญิงแซ่จาง วัย 60 ปี จากลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน เพิ่งพบว่าทะเบียนบ้านของเธอมีสมาชิกจากไหนไม่รู้เพิ่มมา 1 คน โดยเป็นเด็กอายุ 13 ปี ทว่าความจริงแล้วเธอมีลูกแค่ 3 คนเท่านั้น
โดยจางแต่งงานกับสามีมา 35 ปีแล้ว พวกเขามีลูกด้วยกัน 3 คน เป็นลูกชาย 1 คน และลูกสาว 2 คน โดยลูกสาวคนสุดท้องนั้นอายุ 31 ปี
อย่างไรก็ตาม ไม่นานมานี้ มีเหตุที่ทำให้เธอต้องไปจัดการเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน และนั่นทำให้เธอได้พบกับเรื่องอันน่าตกใจ เมื่อมีการระบุว่า ครอบครัวของเธอมีสมาชิกเพิ่ม 1 คน ซึ่งเป็นเด็กที่เกิดในปี 2012
จางซึ่งทำหมันไปตั้งแต่ 30 ปีที่แล้ว รู้ดีว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของเธอ แต่ด้วยความสงสัยและต้องการพิสูจน์ความจริง เธอจึงไปที่โรงพยาบาลที่เด็กคนนี้เกิด เพื่อขอดูเอกสารเพิ่มเติม
ทว่าพอเห็นข้อมูลที่ระบุบนเอกสาร เธอก็แทบช็อก เพราะมีการระบุชื่อแม่เด็กเป็นชื่อของเธอ แถมหมายเลขประจำตัว รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ก็มีครบถ้วน นอกจากนี้ ข้อมูลผู้ติดต่อก็ยังเป็นข้อมูลของสามีเธออีกด้วย
ท้ายที่สุด ความลับก็ไม่มีในโลก หลังจางสืบทราบจนพบว่า เด็กคนนี้เป็นลูกสามีของเธอกับชู้ โดยเขาได้พาชู้ไปคลอดลูก แต่ดันกรอกข้อมูลส่วนตัวของเธอลงไปแทน
"ก่อนหน้านี้ฉันแค่สงสัยว่าเขามีเมียน้อย แต่ไม่คิดว่าเขาจะทำถึงขนาดนี้!" จางกล่าว
ภายหลังสามีของจางสารภาพว่า เขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อน และแอบมีความสัมพันธ์กันเรื่อยมา แม้จะมีอะไรกันจริง แต่เขาก็ไม่มั่นใจว่าเด็กคนนี้ใช่ลูกของเขาหรือเปล่า
พอถูกถามถึงเรื่องที่เขาแอบเอาชื่อจางไปจดทะเบียนรับรองบุตร เขาก็ตอบว่า "จางรู้เรื่องนี้แล้ว พ่อแม่เด็กเป็นใครก็ไม่รู้...พวกเราหย่ากันก็จบแล้ว"
ทั้งนี้ จากกรณีที่สามีของนางจางนำข้อมูลของนางจางไปแอบอ้าง ทางโรงพยาบาลได้ออกมาขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะทำการสอบสวนต่อไป ขณะเดียวกัน มีรายงานว่านางจางได้ยื่นฟ้องสามีในข้อหาที่เขานอกใจไปคบชู้เป็นที่เรียบร้อย
ที่มา : 结扎30年名下多出13岁孩子？ 女子：丈夫拿我身份证给小三生娃