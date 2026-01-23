xs
หญิงจีนสุดงง! ไปมีลูกเพิ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ หลังจู่ๆ ทะเบียนบ้านก็มีสมาชิกเพิ่ม เฉลยความจริงสุดพีก...

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


หญิงสุดงง ไปมีลูกเพิ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ หลังจู่ๆ ทะเบียนบ้านก็มีสมาชิกเพิ่ม (ภาพจาก : สื่อจีน)
ทำกันได้ลงคอ! หญิงแซ่จาง วัย 60 ปี จากลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน เพิ่งพบว่าทะเบียนบ้านของเธอมีสมาชิกจากไหนไม่รู้เพิ่มมา 1 คน โดยเป็นเด็กอายุ 13 ปี ทว่าความจริงแล้วเธอมีลูกแค่ 3 คนเท่านั้น

โดยจางแต่งงานกับสามีมา 35 ปีแล้ว พวกเขามีลูกด้วยกัน 3 คน เป็นลูกชาย 1 คน และลูกสาว 2 คน โดยลูกสาวคนสุดท้องนั้นอายุ 31 ปี

อย่างไรก็ตาม ไม่นานมานี้ มีเหตุที่ทำให้เธอต้องไปจัดการเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน และนั่นทำให้เธอได้พบกับเรื่องอันน่าตกใจ เมื่อมีการระบุว่า ครอบครัวของเธอมีสมาชิกเพิ่ม 1 คน ซึ่งเป็นเด็กที่เกิดในปี 2012

จางซึ่งทำหมันไปตั้งแต่ 30 ปีที่แล้ว รู้ดีว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกของเธอ แต่ด้วยความสงสัยและต้องการพิสูจน์ความจริง เธอจึงไปที่โรงพยาบาลที่เด็กคนนี้เกิด เพื่อขอดูเอกสารเพิ่มเติม

นางจางและแผลผ่าตัดทำหมัน (ภาพจาก : สื่อจีน)
ทว่าพอเห็นข้อมูลที่ระบุบนเอกสาร เธอก็แทบช็อก เพราะมีการระบุชื่อแม่เด็กเป็นชื่อของเธอ แถมหมายเลขประจำตัว รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ก็มีครบถ้วน นอกจากนี้ ข้อมูลผู้ติดต่อก็ยังเป็นข้อมูลของสามีเธออีกด้วย

ท้ายที่สุด ความลับก็ไม่มีในโลก หลังจางสืบทราบจนพบว่า เด็กคนนี้เป็นลูกสามีของเธอกับชู้ โดยเขาได้พาชู้ไปคลอดลูก แต่ดันกรอกข้อมูลส่วนตัวของเธอลงไปแทน

"ก่อนหน้านี้ฉันแค่สงสัยว่าเขามีเมียน้อย แต่ไม่คิดว่าเขาจะทำถึงขนาดนี้!" จางกล่าว

ภายหลังสามีของจางสารภาพว่า เขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อน และแอบมีความสัมพันธ์กันเรื่อยมา แม้จะมีอะไรกันจริง แต่เขาก็ไม่มั่นใจว่าเด็กคนนี้ใช่ลูกของเขาหรือเปล่า

พอถูกถามถึงเรื่องที่เขาแอบเอาชื่อจางไปจดทะเบียนรับรองบุตร เขาก็ตอบว่า "จางรู้เรื่องนี้แล้ว พ่อแม่เด็กเป็นใครก็ไม่รู้...พวกเราหย่ากันก็จบแล้ว"

ทั้งนี้ จากกรณีที่สามีของนางจางนำข้อมูลของนางจางไปแอบอ้าง ทางโรงพยาบาลได้ออกมาขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะทำการสอบสวนต่อไป ขณะเดียวกัน มีรายงานว่านางจางได้ยื่นฟ้องสามีในข้อหาที่เขานอกใจไปคบชู้เป็นที่เรียบร้อย

ที่มา : 结扎30年名下多出13岁孩子？　女子：丈夫拿我身份证给小三生娃

