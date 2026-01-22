ยกย่องนายกฯคาร์นีย์มุ่งเน้นการค้ากับจีน ช่วยให้คาโนลาและถั่วลันเตาแคนาดาพ้นบ่วงภาษีนำเข้า100 %

เกษตรของแคนาดากระอักเลือด เมื่อน้ำมัน เมล็ดและกากของคาโนลา ตลอดจนถั่วลันเตาเจอพิษภาษีนำเข้า 100 % ซึ่งจีนเรียกเก็บมานานเกือบหนึ่งปีตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 เพื่อตอบโต้ที่แคนาดารีดภาษีรถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) จีน 100 % ตามอย่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ( อียู )
ดังนั้น การบรรลุข้อตกลงในการยกเลิกภาษี ถึงแม้ยังเป็นข้อตกลงเบื้องต้น จึงถือเป็นข่าวดี
ในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคาร ( 20 ม.ค. ) นายสกอตต์ โม มุขมนตรีของรัฐซัสแคตเชวันระบุว่า การบรรลุข้อตกลงกันได้ในเบื้องต้นนับเป็นการตัดสินใจที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับเกษตรกร ผู้ส่งออกและอุตสาหกรรมแปรูของซัสแคตเชวัน ตลอดจนเศรษฐกิจของแคนาดา โดยรัฐแห่งนี้ผลิตคาโนลาประมาณ 55 %ของประเทศ นอกจากนั้น เฉพาะอุตสาหกรรมคาโนลาเพียงอย่างเดียวจ้างงานกว่า 200,000 คนทั่วประเทศ อุตสาหกรรมมีมูลค่าสูงถึง 44,000 ล้านดอลลาร์
คาดว่าภาษีนำเข้าเมล็ดคาโนลาจะลดลงเหลือ 15 % การเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงระหว่างแคนาดาและจีนนี้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2569 นายโมเปิดเผยรายละเอียด
นาย ดีน โรเบิร์ตส์ ประธานคณะกรรมการบริหารของ SaskOilseeds กล่าวว่า การค้าคาโนลากับจีนมีมูลค่าประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 แต่ "ภาษีลงโทษ"นี้ทำให้คาโนลาของแคนาดาถูกกีดกันออกจากตลาดแดนมังกร ซึ่งเป็นตลาดสำคัญอย่างได้ผล โดยผลผลิตคาโนลาปี 2568 ยังคงค้างบานเบอะอยู่ในยุ้งฉางของเกษตรกรทั่วรัฐซัสแคตเชวัน
สจวร์ต ลอว์เรนซ์ ประธานคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปลูกพืชตระกูลถั่วแห่งรัฐซัสแคตเชวัน กล่าวว่า อัตราภาษีนำเข้า100 % ของจีนเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ทำให้การส่งออกถั่วลันเตาจากแคนาดาหยุดชะงักลงอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา จีนเป็นตลาดนำเข้าถั่วลันเตาใหญ่ที่สุดของแคนาดา โดยมีมูลค่าการส่งออกของแคนาดาอยู่ที่ 3,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างปี 2562 - 2567 การยกเลิกภาษีถั่วลันเตา 100 % จึงเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับผู้ปลูกถั่วลันเตาทั่วแคนาดา
มุขมนตรีรัฐซัสแคตเชวันโมกล่าวยกย่องนายกรัฐมนตรี มาร์ค คาร์นีย์ที่ยกระดับความน่าเชื่อถือของแคนาดาในเวทีระหว่างประเทศและภูมิใจที่นายกฯมุ่งเน้นเรื่องการค้ากับประเทศต่างๆ เช่น จีน จนทำให้ข้อตกลงดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้
ในการเยือนจีนเมื่อวันที่ 16 มกราคม นายกรัฐมนตรีคาร์นีย์และประธานาธิบดี สี จิ้นผิงเห็นพ้องร่วมกันว่ารัฐบาลแคนาดาจะลดภาษีนำเข้าอีวีจีนจาก 100 % เหลือ 6.1 % เพื่อแลกกับจีนลดภาษีนำเข้าคาโนลาจากแคนาดา โดยแคนาดาจะอนุญาตให้อีวีจีนเข้ามาจำหน่ายในประเทศได้สูงสุด 49,000 คันในปีนี้ และจะค่อยๆ เพิ่มจำนวนขึ้นในอีกห้าปีข้างหน้าจนถึง 70,000 คัน
นับเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่คล้ายคลึงกับอียู ซึ่งส่งสัญญาณว่าพร้อมทบทวนอัตราการเก็บภาษีนำเข้าอีวีจีน
นักวิเคราะห์มองว่า การเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีแคนาดาในรอบเกือบสิบปี อาจเป็นลางบอกเหตุที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนแปลงระยะยาวในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับพันธมิตรประชาธิปไตยเสรีนิยมทั่วโลก โดยแคนาดาและจีนได้ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ และนายคาร์นีย์กล่าวว่าจีนเป็นพันธมิตรที่ "คาดเดาได้ง่ายกว่า" สหรัฐฯ
ที่มา : CBC / World Politics Review