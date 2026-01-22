อี๋! ชายชราถ่มน้ำลายขณะปั่นจักรยาน แต่ดันเข้าปากไรเดอร์หนุ่มเต็มๆ

แจ็กพอตแตก! เหตุการณ์ชวนร้องอี๋เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา บนถนนในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง หลังชายชราคนหนึ่งได้ถ่มน้ำลายขณะปั่นจักรยาน ทว่าน้ำลายของเขาก็ดันช่างบังเอิญกระเด็นเข้าปากไรเดอร์หนุ่ม ในจังหวะที่เขาอ้าปากและขี่จักรยนต์ผ่านมาพอดี
โดยหลังจากเกิดเหตุ ไรเดอร์หนุ่มก็ได้จอดรถและเข้ามาคุยกับชายชราทันที
"ถ้าคุณถ่มน้ำลายโดนเสื้อผ้าผม...ผมก็คงจะไม่พูดอะไร แต่นี่คุณถ่มน้ำลายเข้าปากผมเลย" ไรเดอร์หนุ่มกล่าว พร้อมถ่มน้ำลายลงพื้นด้วยความรู้สึกขยะแขยงซ้ำแล้วซ้ำเล่า
สุดท้าย เรื่องราวก็จบลงด้วยการที่ชายชราเอ่ยปากขอโทษไรเดอร์หนุ่ม ส่วนไรเดอร์หนุ่มก็ขอให้ชายชราจ่ายเงินมา 10 หยวน (ประมาณ 50 บาท) เพื่อเอาไปซื้อน้ำล้างปาก โดยชายชราก็ยอมจ่ายแต่โดยดี
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างแทบไม่อยากจะเชื่อว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นเรื่องจริง ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตบางส่วนก็รู้สึกว่าไรเดอร์นั้นใจดีเกินไป น่าจะเรียกร้องค่าชดเชยให้มากกว่านี้ พร้อมคอมเมนต์ เช่น "พระเจ้า! หนุ่มคนนี้ช่างเป็นคนดีจริงๆ เขาขอเงินแค่ 10 หยวนเอง ถ้าเป็นฉัน ฉันคงอยากจะไปล้างท้องแล้วล่ะ" "จังหวะเป๊ะเกิน" "น่ารังเกียจมาก" "ฉันสงสัยว่าทำไมเขาถึงอ้าปาก มันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้น" "การเป็นไรเดอร์นั้นลำบากมาก แถมยังได้รับบาดเจ็บระหว่างทำงานด้วย" "10 หยวนมันน้อยเกินไป ควรเรียกร้องค่าชดเชยทางจิตใจด้วยนะ" และ "แค่ได้ยินเรื่องนี้ก็ขยะแขยง อยากจะอ้วกออกมาแล้ว"
廣西男子騎車吐痰精準投放到外送員嘴裡, 外送員要求賠償10元買漱口水
ที่มา : 太噁心！阿伯騎車亂吐痰 精準射入「外送員嘴裡」