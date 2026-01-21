ครอบครัวลมแทบจับ! ยายวัย 82 ปกติเดินยังไม่ค่อยไหว แต่ปีนประตูรั้วบ้านสูง 3 เมตรอย่างคล่อง

ทำเอาสมาชิกในครอบครัวถึงกับตกตะลึง! หลังคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเผยภาพคุณยาย วัย 82 ปี จากมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) สามารถปีนประตูรั้วบ้านได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งที่ปกติแค่เดินยังไม่ค่อยจะไหว ต้องมีคนคอยช่วยพยุง
โดยนางเฉิน ซึ่งเป็นผู้โพสต์คลิปลงบนโซเชียลเปิดเผยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงต้นเดือนนี้ โดยคุณยายต้องการออกไปนอกบ้าน แต่กลอนประตูรั้วบ้านไม่ค่อยดี ทำให้เปิดยาก เวลาจะเข้า หรือออกจากบ้านก็เลยไม่ค่อยสะดวก
อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครคาดคิดว่าคุณยายจะเลือกใช้วิธีปีนข้ามประตูรั้วออกไปแทน
จากคลิปจะเห็นภาพคุณยายเอามือสองข้างจับที่ประตูรั้ว ก่อนที่จะโชว์ความสามารถในการปีนข้ามประตูรั้วที่สูงประมาณ 3 เมตร อย่างชำนาญ และใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นในการพาตัวเองไปอยู่อีกฝั่งของประตูรั้ว
นางเฉินบอกว่า สมาชิกในครอบครัวไม่เคยทราบมาก่อน จนกระทั่งได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาพบว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณยายปีนประตูรั้วแบบนี้ แต่เป็นครั้งที่ 4 แล้ว และถึงคุณยายจะดูคล่องแคล่วมากแค่ไหน แต่ทางครอบครัวก็กังวลเป็นอย่างมาก เพราะหากพลัดตกลงมาก็อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
ทั้งนี้ พวกเขาได้เรียกช่างมาซ่อมกลอนประตูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้สอนคุณยายถึงวิธีการใช้งานรวมถึงการขอความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้คุณยายแปรงร่างเป็นสไปเดอร์แมน เสี่ยงปีนประตูรั้วอีก
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นที่พูดถึงอย่างร้อนแรงในหมู่ชาวเน็ต พร้อมคอมเมนต์ เช่น "นี่คือ พลังแห่งอิสรภาพ" "ความต้องการที่จะออกไปเล่นสนุกถึงจุดสูงสุด" "ปีนเก่งมาก" "อันตรายสุดๆ" "น่ากลัวมาก" และ "ด้วยทักษะนี้ การมีชีวิตอยู่ถึง 100 ปีก็ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป"
ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตส่วนหนึ่งระบุว่า การที่ปกติคุณยายเดินไม่มั่นคง ทว่ากลับปีนประตูรั้วได้นั้น น่าจะเป็นเพราะอะดรีนาลีน พร้อมเตือนให้สมาชิกในครอบครัวใส่ใจให้มากขึ้น
