กองทัพจีนโชว์ซ้อม “ปฏิบัติการเด็ดหัว” ปลิดชีพใน 2 นาที ไต้หวันเร่งเสริมฐานรับมือ (มีคลิป)

กองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA) เผยแพร่ภาพการฝึกซ้อม “ปฏิบัติการเด็ดหัว” ส่งผลให้กองทัพไต้หวันประกาศเสริมกำลังป้องกันภัยทางอากาศในกรุงไทเปอย่างเร่งด่วนเพื่อรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าว ขณะที่นักวิเคราะห์ชี้ว่าระบบป้องกันของไต้หวันอาจไม่สามารถต้านทานแสนยานุภาพที่ทันสมัยของจีนได้
คลิปวิดีโอการฝึกซ้อมฯล่าสุดของกองทัพพญามังกรแสดงให้เห็นหน่วยรบพิเศษใช้โดรนสอดแนมสนับสนุนการบุกจู่โจมอาคารเป้าหมายและกำจัดเป้าหมาย 4 แห่งได้ภายในเวลาไม่ถึง 2 นาที
ด้านกองทัพไต้หวันประกาศจัดตั้งกองร้อยป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมในค่ายทหารกรุงไทเป พร้อมติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีแบบพกพา "สติงเจอร์" (Stinger) และ ขีปนาวุธต่อต้านรถถัง "จาเวลิน" (Javelin) เพื่อยกระดับการป้องกันการบุกจู่โจมสายฟ้าแลบต่อจุดยุทธศาสตร์สำคัญ
นายย่วน จวี่เจิ้ง นักวิจารณ์การเมืองไต้หวัน ให้ความเห็นว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจน โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีโดรนตรวจการณ์และโจมตีในตัวเดียวร่วมกับอาวุธเก็บเสียง ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจที่รวดเร็วและแม่นยำ
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 ม.ค. ที่ผ่านมา ยังมีรายงานพบโดรนของจีนบินปฏิบัติการเหนือน่านฟ้าใกล้หมู่เกาะตงซาด้วยระดับความสูงที่เกินขีดความสามารถของอาวุธป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวัน โดยนายลี่ เจิ้งเจี๋ย อดีตนายทหารระดับสูงของไต้หวัน ยอมรับว่ากองทัพไต้หวันยังไม่มีหนทางที่มีประสิทธิภาพในการสกัดกั้นโดรนที่บินในระดับความสูงดังกล่าว
ทางด้านนายเจี้ย เหวินจี๋ นักวิชาการไต้หวัน ระบุว่าการเสริมกำลังทหารเพื่อป้องกัน "ปฏิบัติการเด็ดหัว" เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และเน้นย้ำว่าหนทางเดียวที่จะนำมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงที่แท้จริงคือการละทิ้งแนวคิดแบ่งแยกดินแดนไต้หวัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางทหารที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียครั้งใหญ่
