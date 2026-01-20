คลิกคลิป : ธนาคารกลางแห่งประเทศจีนเตรียมมาตรการปี 2026 หนุนการใช้เงินหยวนข้ามพรมแดน

ธนาคารกลางแห่งประเทศจีน (PBOC) ระบุว่า จะดำเนินการมาตรการใหม่หลายประการในปี 2026 เพื่อยกระดับการใช้เงินหยวนข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเปิดกว้างของตลาดการเงินในจีนให้มากขึ้น
ตามการประชุมเชิงปฏิบัติการปี 2026 ของธนาคารกลางแห่งประเทศจีน มาตรการเหล่านี้จะรวมถึงการใช้ข้อตกลงแลกเปลี่ยนสกุลเงินทวิภาคี การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินหยวน และการอำนวยความสะดวกในการใช้เงินหยวนในด้านการค้าและการลงทุน
ธนาคารกลางแห่งประเทศจีน ยังให้คำมั่นที่จะปรับปรุงกลไกต่างๆ เช่น Bond Connect และ Interest Rate Swap Connect (กลไกการเข้าถึงตลาดแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย) และส่งเสริมให้สถาบันต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมออกพันธบัตรแพนด้า (พันธบัตรสกุลเงินหยวนที่ออกในต่างประเทศ) ในตลาดจีนมากขึ้น
ธนาคารกลางแห่งประเทศจีน ระบุว่า จะพยายามขยายความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างระบบการชำระเงินด่วนและส่งเสริมการเชื่อมต่อการชำระเงินด้วยรหัส QR กับประเทศคู่ค้าอีกด้วย
ที่มา : China Media Group