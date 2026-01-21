คลิกคลิป : หุ่นยนต์ตำรวจจราจรเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในเมืองอู๋หู มณฑลอานฮุย

เมืองอู๋หู มณฑลอานฮุย นำหุ่นยนต์ตำรวจจราจรมาปฏิบัติหน้าที่จริงบนท้องถนนที่การจราจรคับคั่ง
หุ่นยนต์ตำรวจจราจรกำลังช่วยตำรวจจริงควบคุมการจราจรและส่งเสริมวินัยจราจร หุ่นยนต์ตำรวจจราจรตัวนี้ถูกติดตั้งอยู่บนฐานเคลื่อนที่ขนาดเล็ก สามารถไปยังตำแหน่งที่กำหนดเพื่อโบกรถและควบคุมการจราจรจากทุกทิศทาง
Wang Ruohan ชาวเมืองอู๋หู กล่าวว่า หุ่นยนต์ล้ำสมัยมาก เพราะสามารถเคลื่อนที่ได้เอง และยังทำหน้าที่โบกรถกลางถนนได้ด้วย
หุ่นยนต์ตำรวจจราจรได้รับการฝึกและใช้งานใน 4 เรื่องหลัก ได้แก่ การเผยแพร่ความรู้เรื่องกฎจราจร การประสานสั่งการจราจรตามแยกต่างๆ การตรวจจับและตักเตือนพฤติกรรมการใช้ถนนที่ไม่เหมาะสมด้วยระบบอัจฉริยะ และการบันทึกหลักฐานการกระทำผิดโดยอัตโนมัติ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรระบุว่า หุ่นยนต์ตำรวจจราจรสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานซ้ำๆ ของเจ้าหน้าที่ในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ทำให้การบังคับใช้กฎหมายและการให้บริการในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Jiang Zihao ครูฝึกกองร้อยที่ 1 กองกำกับการตำรวจจราจรจิ่วเจียง กล่าวว่า หุ่นยนต์สามารถทำงานประสานกับตำรวจได้อย่างใกล้ชิด ช่วยสั่งการจราจรตามสัญญาณไฟ และตรวจจับผู้ขับขี่ที่ทำผิดกฎจราจรได้ด้วย
ที่มา : China Media Group