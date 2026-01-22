คลิกคลิป : หุ่นยนต์เทนนิส AI คู่ซ้อมอัจฉริยะ เสริมทักษะนักเทนนิส

หุ่นยนต์เทนนิสตัวนี้มีชื่อว่า “Acemate” ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) พัฒนาโดยบริษัท OneRobotics Shenzhen ถูกนำมาใช้ที่ศูนย์เทนนิสแห่งหนึ่งในเมืองเซินเจิ้น ช่วยเป็น “คู่ซ้อมที่สมบูรณ์แบบ” ให้กับนักกีฬาที่ต้องการพัฒนาฝีมือ
ในสนามจะเห็นผู้เล่นลงสนามฝึกซ้อม โดยมีหุ่นยนต์เทนนิส AI ประจำการอยู่อีกฝั่ง หุ่นยนต์สามารถติดตามลูกของผู้เล่นแบบเรียลไทม์ เคลื่อนที่เข้าตำแหน่ง รับลูก และตีโต้กลับมาได้อย่างแม่นยำ
นักเทนนิสบอกว่า ระหว่างการโต้ลูก เมื่อเร่งฝีเท้า หรือชะลอความเร็ว หุ่นยนต์จะปรับจังหวะตามรู้ว่า ควรเร่ง หรือผ่อนความเร็ว และตีโต้กลับมาให้เหมาะสม
การนำหุ่นยนต์เทนนิส AI มาใช้ในสนาม ทำให้เห็นบทบาทของเทคโนโลยีล้ำสมัยในวงการกีฬา ที่จะปรับวิธีการออกกำลังกายและการฝึกซ้อมของผู้คนในยุคใหม่
หุ่นยนต์เทนนิสตัวนี้ติดตั้งกล้องคู่ความละเอียด 4K และระบบตัดสินใจอัจฉริยะ สามารถวิเคราะห์ความเร็ว ทิศทาง และคาดการณ์จุดตกของลูกเทนนิสได้อย่างแม่นยำในระดับมิลลิวินาที
หุ่นยนต์สามารถรับรู้ วิเคราะห์ ปฏิบัติ และประเมินผลตอบกลับ เพื่อโต้ลูกที่สมจริง และปรับรูปแบบการตีให้สอดคล้องกับความต้องการฝึกซ้อมเฉพาะบุคคลได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังสามารถจัดทำรายงานวิเคราะห์สมรรถนะอย่างละเอียด เพื่อช่วยให้ผู้เล่นเทนนิสพัฒนาทักษะในหลายด้าน
Hu Zhidong ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท OneRobotics Shenzhen ระบุว่า หุ่นยนต์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ เช่น ตำแหน่งยืนของผู้เล่น จุดตกของลูก ความเร็วของลูก แสดงให้เห็นว่าผู้เล่นควรปรับปรุงจุดใด และมีพัฒนาการมากน้อยเพียงใด เมื่อเทียบกับการฝึกซ้อมครั้งก่อน
ที่มา : China Media Group