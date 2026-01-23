คลิกคลิป : นักวิจัยจีนค้นพบช่วงเวลาของการมีอยู่ของน้ำบนดาวอังคารย้อนกลับไปหลายร้อยล้านปี

นักวิจัยชาวจีนระบุว่า หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์ความถี่สูงที่ได้จากยานสำรวจดาวอังคารลำแรกของจีน "จู่หรง" พวกเขาค้นพบกิจกรรมของน้ำอย่างมีนัยสำคัญบนพื้นผิวดาวอังคารจนถึงประมาณ 750 ล้านปีก่อน
สถาบันธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีน ระบุว่า การค้นพบครั้งล่าสุดนี้ ทำให้ประวัติศาสตร์การมีอยู่ของน้ำบนดาวอังคารย้อนกลับไปหลายร้อยล้านปี ซึ่งเป็นหลักฐานใหม่ที่ช่วยให้เข้าใจวิวัฒนาการของสภาพภูมิอากาศ กระบวนการทางธรณีวิทยาและการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารได้ดียิ่งขึ้น
ก่อนหน้านี้ ชุมชนวิทยาศาสตร์โดยทั่วไปเชื่อว่า ดาวอังคารเข้าสู่ช่วงเวลาแห้งแล้งเมื่อประมาณ 3000 ล้านปีก่อน แม้ว่าจะมีน้ำบนดาวอังคาร แต่น้ำส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในสถานะของเหลว แต่เป็นอยู่ในรูปของน้ำแข็งและร่องรอยต่างๆ น้ำแข็งปริมาณมากพบได้ที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ ในบริเวณละติจูดกลางถึงสูง สามารถตรวจพบน้ำแข็งได้ที่ระดับความลึกตั้งแต่ไม่กี่เซนติเมตรถึงไม่กี่เมตร และในบางพื้นที่ข้อมูลเรดาร์แสดงให้เห็นว่า ชั้นน้ำแข็งมีความหนาหลาย 10 เมตร
ที่มา : China Media Group