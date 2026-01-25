คลิกคลิป : โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในทะเลลึกที่สุดของจีนเริ่มดำเนินการแล้ว

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในทะเลลึกที่สุดของจีน ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลซานตง ทางตะวันออกของจีน ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการ ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งใหม่ของการพัฒนาพลังงานลมในทะเลลึกที่เป็นรูปแบบเชิงพาณิชย์ของจีน
โครงการนี้ดำเนินการโดยรัฐวิสาหกิจ China Huaneng Group มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 504 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย กังหันลมจำนวน 42 ตัว โดยแต่ละตัวมีกำลังการผลิต 12 เมกะวัตต์
โครงการตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 70 กิโลเมตร ในระดับความลึกของน้ำทะเลระหว่าง 52-56 เมตร นับเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในทะเลลึกเชิงพาณิชย์ที่มีความลึกมากที่สุดของจีนในปัจจุบัน
โครงการนี้ใช้โครงสร้างฐานรากแบบ Jacket 4 เสา ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ มีความสูงถึง 83.9 เมตร นับว่าสูงที่สุดในจีน ช่วยเสริมความปลอดภัยและความมั่นคงของกังหันลมภายใต้สภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนของทะเลลึก
ที่มา : China Media Group