แบงก์ชาติจีนหั่นดอกเบี้ยครั้งแรกของปี 2569 หวังลดต้นทุนหนุนธุรกิจขนาดเล็ก

ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการปล่อยเงินกู้ต่อ (Re-lending) และอัตราการรับช่วงซื้อลดตั๋วเงิน (Re-discount) ลง 0.25 เปอร์เซ็นต์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2569
การดำเนินการนี้นับเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเชิงโครงสร้างครั้งแรกของปีนี้ เพื่อช่วยให้ธนาคารพาณิชย์มีต้นทุนการกู้ยืมเงินจากธนาคารกลางที่ถูกลง อันจะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการปล่อยสินเชื่อแก่ภาคส่วนที่สำคัญ และสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สำหรับการปรับลดในครั้งนี้ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ Re-lending เพื่อสนับสนุนภาคเกษตรและธุรกิจขนาดเล็ก ระยะเวลา 3 เดือน, 6 เดือน และ 1 ปี ปรับลดลงเหลือร้อยละ 0.95, 1.15 และ 1.25 ตามลำดับ ขณะที่อัตราการรับช่วงซื้อลดตั๋วเงินปรับลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบมีหลักประกัน (Pledged Supplementary Lending - PSL) อยู่ที่ร้อยละ 1.75 และเครื่องมือเชิงนโยบายการเงินเชิงโครงสร้างพิเศษอื่นๆ ปรับลดลงเหลือร้อยละ 1.25
ที่มา: ธนาคารประชาชนจีน (PBOC)