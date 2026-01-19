กัมพูชารวบอีก! มาเฟียเชื้อสายจีนรายใหญ่อาณาจักร "หวงเล่อ"

ตำรวจกัมพูชาจับกุม นายหวง จี้เม่า วัย 50 ปี ผู้บริหารระดับสูงและเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรายใหญ่ในกัมพูชา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 โดยศาลชั้นต้นกรุงพนมเปญได้มีคำสั่งควบคุมตัวและส่งตัวเข้าจองจำที่เรือนจำ เพื่อรอการพิจารณาคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
การจับกุมในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการทลายเครือข่ายของ นายเฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้งอาณาจักร "ไท่จื่อ กรุ๊ป" (Prince Group) ที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ สำหรับนายหวง จี้เม่า เคยได้รับบรรดาศักดิ์ "ออกญา" และเป็นเจ้าของอาณาจักร "หวงเล่อ" ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมและสถานบันเทิงขนาดใหญ่ในสีหนุวิลล์ รวมถึงมีทรัพย์สินและธุรกิจครอบคลุมทั้งอสังหาริมทรัพย์ คาสิโน โรงแรม และการก่อสร้าง
จากการสืบสวนพบว่า นายหวง จี้เม่า ใช้สถานประกอบการประเภทโรงแรมและคาสิโนเป็นสถานที่กักขังหน่วงเหนี่ยวบุคคลเพื่อบังคับให้ทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต โดยทำหน้าที่เป็นตัวการหลักในการควบคุมเครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าว
รายงานระบุว่า นิคม "หวงเล่อ" มีสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่และมีการทารุณกรรมแรงงานอย่างหนัก โดยในเดือนมิถุนายน 2565 มีกรณีของ นายหมี่ ลี่จวิน ชายชาวจีนที่ป่วยหนักภายในนิคมแต่ไม่ได้รับการรักษา กลับถูกนำไปทิ้งไว้บนทางหลวงจนเสียชีวิตจากอาการอวัยวะล้มเหลว นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากสารคดีที่เผยแพร่ในปี 2566 ระบุว่าแรงงานที่ถูกหลอกมาทำงานที่นี่ต้องทำงานหนักถึง 12 ชั่วโมงต่อวัน หากทำยอดไม่ได้ตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายและช็อตด้วยไฟฟ้า
ภายหลังกระแสข่าวการจับกุมนายหวง จี้เม่า แพร่สะพัดออกไป มีรายงานว่ากลุ่มแรงงานต่างชาติจำนวนมากในนิคมต่าง ๆ เริ่มพยายามหลบหนีออกจากพื้นที่ โดยมุ่งหน้าไปยังกรุงพนมเปญเนื่องจากเชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยกว่า
ที่มา: หงซิงนิวส์ (Red
Star News)