จีนกางแผนขยายโครงข่ายรถไฟความเร็วสูง 19% ภายในปี 2573

รัฐบาลปักกิ่งเปิดเผยแผนการขยายโครงข่ายรถไฟความเร็วสูง โดยตั้งเป้าเพิ่มเส้นทางอีกร้อยละ 19 ภายใน 5 ปีข้างหน้า เพื่อยกระดับการเชื่อมต่อทั่วประเทศให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
บริษัท การรถไฟแห่งประเทศจีน (China State Railway Group) รัฐวิสาหกิจผู้เดินรถรายใหญ่ ได้ประกาศแผนขยายระยะทางรถไฟรวมทั่วประเทศให้ถึง 180,000 กิโลเมตร ภายในปี 2573 ในจำนวนนี้จะเป็นเส้นทางรถไฟความเร็วสูงรวม 60,000 กิโลเมตร หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของโครงข่ายทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (ระหว่างปี 2569–2573)
ข้อมูลจากการรถไฟแห่งประเทศจีนระบุว่า ระหว่างปี 2564 ถึง 2568 โครงข่ายรถไฟความเร็วสูงของจีนเติบโตขึ้นเกือบร้อยละ 33 จากเดิม 37,900 กิโลเมตร เพิ่มเป็น 50,400 กิโลเมตร ขณะที่เส้นทางรถไฟทั้งหมดขยายตัวร้อยละ 12.8 จาก 146,300 กิโลเมตร เป็น 165,000 กิโลเมตร
เป้าหมายใหม่ในอีก 5 ปีข้างหน้า ตอกย้ำความทะเยอทะยานของผู้นำจีนในการรักษาความเป็นมหาอำนาจด้านรถไฟความเร็วสูง โดยปัจจุบันจีนมีระยะทางรถไฟความเร็วสูงรวมกันมากกว่าร้อยละ 70 ของโลก
นอกจากการขยายระยะทางแล้ว การรถไฟแห่งประเทศจีนยังมุ่งมั่นเร่งพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีในช่วงครึ่งทศวรรษหน้า รวมถึงการทดสอบระบบเดินรถและออกแบบขบวนรถไฟรุ่นใหม่ที่สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง 400 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ที่มา: กลุ่มสื่อต่างประเทศ