&'เฉินหลง&' &'โจวซิงฉือ&' โพสต์อาลัยการจากไปของ &'บรูซ เหลียง&' นักแสดงฮ่องกง ตำนาน "เทพเมฆาอัคคี"

ถือเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงฮ่องกงกับการจากไปของ "เหลียง เสี่ยวหลง" หรือ "บรูซ เหลียง" ปรมาจารย์หนังกังฟูฮ่องกง ที่เป็นที่รู้จักกันดีในบทบาท "เทพเมฆาอัคคี" จากภาพยนตร์เรื่อง "คนเล็กหมัดเทวดา" ของโจวซิงฉือ
ตามรายงาน บรูซ เหลียง ในวัย 77 ปีได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยข้อมูลดังกล่าวได้รับการยืนยันจากเพื่อนสนิทของนักแสดงรุ่นใหญ่ผ่านสื่อแห่งหนึ่งในฮ่องกง
ขณะนี้ครอบครัวของบรูซ เหลียง กำลังอยู่ระหว่างการจัดการพิธีศพอย่างเป็นส่วนตัว ซึ่งคาดว่าพิธีไว้อาลัยจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 26 ม.ค. ณ เขตหลงก่าง เมืองเซินเจิ้น
สำหรับบรูซ เหลียงนั้น เขาเกิดเมื่อวันที่ 28 เม.ย.1948 และเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่อายุ 15 ปี เขาถือเป็นหนึ่งใน "สี่มังกร" แห่งวงการภาพยนตร์ฮ่องกงร่วมกับ "บรูซ ลี" "เฉินหลง" และ "ตี้ลุง"
ทั้งนี้ หลังทราบข่าว เฉินหลงได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบรูซ เหลียงบนเวยปั๋วของเขาว่า "ผมเพิ่งถึงปักกิ่ง รู้สึกตกใจกับข่าวการจากไปของคุณเหลียง เสี่ยวหลง ผมแทบไม่อยากจะเชื่อเลย...ในความทรงจำของผม เขาเป็นปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมหลากหลายแขนงมาตลอด และสามารถแสดงฝีมือได้ในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เขาได้นำความรู้ที่สั่งสมมาตลอดทั้งชีวิต มาประยุกต์ใช้ในผลงานของเขา เขาเป็นนักออกแบบท่าทางที่มีพรสวรรค์เป็นเลิศ ในฐานะนักแสดง เขาก็ได้สร้างบทบาทที่เป็นอมตะมากมาย เขาเป็นที่รักของผู้ชม รวมทั้งเป็นที่ชื่นชมและนับถือของเพื่อนร่วมงาน พี่เหลียง ปักกิ่งหิมะตกแล้ว ท้องฟ้ามืดครึ้ม คิดถึงพี่…"
ด้านโจวซิงฉือ ก็ได้โพสต์ภาพ พร้อมข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของเหลียง เสี่ยวหลง ว่า "ระลึกถึงคุณเหลียง เสี่ยวหลง ตลอดไป"
ที่มา : 梁小龙去世，成龙、周星驰发文悼念，“香港四小龙”仅剩两人