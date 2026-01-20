สุดฮือฮา! งานวิวาห์ 2 คู่แฝด ที่นอกจากบ่าว-สาวจะเป็นแฝดทั้งคู่ สมาชิกในครอบครัวก็ยังมีแฝดอีก

ไม่นานมานี้ งานแต่งของแฝดหญิงคู่หนึ่งกับแฝดชายคู่หนึ่ง ซึ่งจัดพร้อมกันที่เมืองผูหยาง มณฑลอานฮุย ได้กลายเป็นที่สนใจของชาวเน็ต เพราะไม่เพียงแต่บ่าวสาวที่เป็นฝาแฝด แต่ลุงของทั้งสองฝ่ายก็ยังเป็นฝาแฝดเช่นกัน เรียกว่าเป็นงานรวมฝาแฝดเลยทีเดียว!
ตามรายงาน งานแต่งดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยเจ้าบ่าวและเจ้าสาวมีอายุประมาณ 20 กว่าปี พวกเขาอาศัยอยู่ในเมืองเดียวกัน และบ้านก็อยู่ห่างกันเพียง 2 กิโลเมตรเท่านั้น
ความจริงแล้ว พ่อแม่ของทั้งคู่รู้จักกันมานาน แต่ไม่ได้สนิทกันมากนัก อย่างไรก็ตาม แม่ฝ่ายชายเคยพยายามเป็นแม่สื่อ ทาบทามให้พวกเขารู้จักกัน แต่ก็ล้มเลิกไปเพราะตอนนั้นฝ่ายหญิงยังเด็กเกินไป
กระทั่งเดือนม.ค.2024 ด้วยความช่วยเหลือของญาติๆ ทำให้ฝาแฝดทั้ง 2 คู่ ได้พบกันอย่างเป็นทางการ จากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจคบกัน ก่อนที่จะแต่งงานกันในอีก 2 ปีต่อมา
ทว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจไปกว่านั้น คือ พ่อของฝ่ายหญิงนั้นเป็นลูกคนที่ 3 ของครอบครัว โดยมีพี่ชายสองคนเป็นฝาแฝด ขณะเดียวกัน พ่อของฝ่ายชายก็เป็นลูกคนที่ 3 เหมือนกัน และพี่ชายทั้งสองคนก็เป็นฝาแฝดเช่นกัน
โดยในวันแต่งงาน แขกเหรื่อที่มาร่วมงานต่างประหลาดใจเมื่อเห็นสมาชิกของทั้ง 2 ครอบครัว โดยเฉพาะในตอนที่คู่แฝดทั้ง 4 คู่ได้ขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันบนเวที ซึ่งแม้แต่พิธีกรยังอดแซวไม่ได้ว่า "เหมือนได้ก้าวเข้าไปในโลกของฝาแฝดเลย"
ทั้งนี้ เมื่อมีคนภายนอกถามว่าการเป็นฝาแฝดแบบนี้จะทำให้เกิดความสับสนหรือไม่ ทางสมาชิกในครอบครัวก็ตอบว่า พออยู่ด้วยกันก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน จึงแทบไม่มีโอกาสที่จะจำผิด หรือเข้าใจผิดเลย
ที่มา : 孿生姐妹嫁雙胞胎兄弟！2對新人長輩「也是雙胞胎」 8人合照驚呆網