ทูตจีนในกัมพูชาถกรองนายกฯและรัฐมนตรีกัมพูชา หลังสื่อจีนจัดหนักขุดคุ้ยเหตุสาวจีนเร่ร่อนในสีหนุวิลล์

สืบเนื่องจากระยะนี้เกิดเหตุพลเมืองจีนสูญหายหรือขาดการติดต่อหลายกรณี เมื่อไม่นานมานี้เอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา นาย วัง เหวินปิน ได้เข้าพบพูดคุยกับซาร์ โสคา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยกัมพูชา และนายปรัก สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา โดยเป็นการพูดคุยแบบแยกวง
สถานทูตจีนในกัมพูชาได้แถลงผ่านบัญชี วีแชท ของสถานทูตในวันเสาร์(17 ม.ค.) เกี่ยวกับการหารือมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยพลเมืองจีนในกัมพูชาระหว่าง ทูต วัง เหวินปิน กับ รัฐมนตรีกัมพูชา
โดยทูตจีนได้เรียกร้องให้ทางการกัมพูชาดำเนินมาตาการคุ้มครองความปลอดภัยของพลเมืองจีน ปฏิบัติการปราบปรามอย่างหนักหน่วงกำราบแก๊งอาชญากรรมที่ทำร้ายพลเมืองจีน รวมทั้งกวาดล้างกิจกรรมฉ้อโกงออนไลน์ หรือแก๊งคอลเซนเตอร์
วัง เหวินปิน กล่าวว่า จีนติดตามใกล้ชิดเรื่องการคุ้มครองความปลอดภัยชาวจีนในเขมร ขอให้กัมพูชาปราบปรามกวาดล้างกลุ่มอาชญากรรม/สแกมเมอร์ที่ทำร้ายหรือกักขังหน่วงเหนี่ยวชาวจีน เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามช่วยเหลือ และคุ้มครองความปลอดภัยพลเมืองจีนในกัมพูชา
รายงานของสื่อจีนระบุว่า ฝ่ายกัมพูชารับปากว่า รัฐบาลกัมพูชาว่าจะใช้มาตรการ “ยาแรง” มากขึ้นในการกวาดล้างพวกแก๊งฉ้อโกงออนไลน์ คุ้มครองความปลอดภัยชาวจีนในเขมร
ขณะที่กลุ่มสื่อและโซเชียลฯในจีนรายงานข่าวกันว่า เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.ที่ผ่านมามีผู้พบเห็นหญิงชาวจีนแซ่อู๋ อายุ 20 ปี ร่างกายบาดเจ็บทรุดโทรมเร่ร่อนอยู่บริเวณโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองสีหนุวิลล์
พ่อของหญิงแซ่อู๋ บอกกันผู้สื่อข่าวจีน ว่า วันนั้นลูกสาวได้ติดต่อกับทางบ้านและขอเงินรักษาขาที่บาดเจ็บ ทางบ้านจึงส่งเงินไปให้ 2,200 หยวน หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อเธอได้อีก
ต่อมา ในคืนวันที่ 4 ม.ค. สถานทูตจีนแถลงว่า กงสุลจีนประจำสีหนุวิลล์ได้ติดตามจนเจอหญิงแซ่อู่รักษตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสีหนุวิลล์ ตอนนั้นร่างกายเธอยังอ่อนแอมาก หญิงแซ่อู๋เล่าว่า เธอถูกหลอกให้มาทำงานที่ให้ “รายได้สูง” ในกัมพูชา จากนั้นเธอก็กลายเป็นคนเร่ร่อน
กลุ่มสื่อจีนพากันประโครมข่าวนี้และติดตามนำเสนอรายละเอียดต่างๆนับจากเกิดเหตุฯ