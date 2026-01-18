หญิงสุดช็อก! เข้าใจมาตลอดว่าสามีเป็นเจ้าหน้าที่กองกำลังตำรวจติดอาวุธประชาชนจีน ที่ไหนได้เป็นฆาตกร

เรื่องราวของหญิงแซ่ผาง จากมณฑลเหอเป่ย ที่เข้าใจว่าตนเองแต่งงานและมีลูกกับเจ้าหน้าที่กองกำลังตำรวจติดอาวุธประชาชนชนจีน (PAP) ก่อนที่จะพบความจริงสุดช็อกในอีก 7 ปีต่อมา ว่าแท้จริงแล้วสามีของเธอ คือ ฆาตกร
โดยเธอได้รู้จักกับสามีผ่านลุงของเธอและพวกเขาก็ตัดสินใจแต่งงานกันในปี 2014
ทั้งคู่มีลูกด้วยกัน ทว่าสามีของเธอกลับไม่ค่อยอยู่บ้าน โดยมักอ้างว่าต้องไปทำ "ภารกิจพิเศษ" ตอนแรกเขาหายตัวไปไม่กี่สัปดาห์ ต่อมาก็หายตัวไปหลายเดือน ก่อนที่จะหายไปอย่างไร้ร่องรอยในปี 2017
ผางบอกว่าเธอไม่เคยตรวจสอบหลักฐาน หรือเอกสารส่วนตัวของสามีเลย เพราะกลัวว่าจะทำให้เขาไม่พอใจ แถมเธอยังไม่กล้าติดต่อไปยังหน่วยงานที่เขาสังกัดอยู่ด้วย
ความจริงแล้ว ด้วยความที่เติบโตมาในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ พอมีครอบครัวเธอก็หวังว่าลูกของเธอจะได้เติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่น แต่สุดท้าย เธอก็ตัดสินใจฟ้องหย่าสามีในปี 2020
จากนั้นก็ได้รับแจ้งว่า ชื่อจริง เอกสาร รวมทั้งประวัติต่างๆ ล้วนเป็นของปลอมทั้งสิ้น โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสมรสรายหนึ่งชี้แจงว่า ในปี 2014 พวกเขายังไม่มีความสามารถมากพอที่จะพิสูจน์ว่าเอกสารทั้งหมดเป็นของจริง หรือของปลอม
ในปี 2021 ทางเรือนจำได้ติดต่อผาง และแจ้งให้ทราบว่า สามีของเธอ "ถูจินลี่" เป็นบุคคลที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรมและฉ้อโกง ซึ่งได้รับโทษประหารชีวิตโดยรอลงอาญา นอกจากนี้ เขายังมีภรรยาและลูกอยู่แล้วด้วย
ตามรายงาน ในปี 2011 ถูได้ก่อเหตุฆ่าคนตายในอีกเมือง จากนั้นก็หลบหนีมายังเมืองที่ผางอยู่ ก่อนปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่กองกำลังตำรวจติดอาวุธประชาชนชนจีน เพื่อไม่ให้ผู้คนตั้งคำถาม หรือสงสัยเกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของเขา และใช้ตัวตนใหม่นี้ในการหลอกลวงเอาเงินจากผู้คน
ภายหลังมีเหยื่อคนหนึ่งได้ไปแจ้งความกับตำรวจ เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจสอบประวัติ และพบว่าเขามีคดีติดตัว เลยดำเนินการติดตามจับกุม โดยอาศัยภาพจากกล้องวงจรปิด
ในปี 2017 ตำรวจก็สามารถจับกุมตัวถูได้ ต่อมาในปี 2020 ศาลก็ได้มีการพิพากษาคดีนี้ โดยมีรายงานว่าถูมีการสำนึกผิดในเรือนจำและบอกความจริงเกี่ยวกับตัวตนของเขาให้ผางฟัง
ทั้งนี้ ผางบอกว่าเธอรู้สึกขยะแขยงตัวเองที่แต่งงานกับฆาตกรและมีลูกชายกับเขาเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านขั้นตอนอันแสนยุ่งยากมากมาย กระบวนการหย่าร้างของเธอและถูก็เป็นอันเสร็จสิ้นเมื่อปีที่ผ่านมา
