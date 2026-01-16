ร้านราเมงญี่ปุ่นแบนลูกค้าจีน พร้อมตั้งราคาสูงในเมนูภาษาอังกฤษ

ร้านราเมงอิเอเคอิ ในเมืองโอซาก้า กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงหลังประกาศนโยบายห้ามลูกค้าชาวจีนเข้าใช้บริการ โดยทางร้านระบุว่าตัดสินใจแบนลูกค้ากลุ่มนี้ทั้งหมด เนื่องจากมีกรณีสร้างความวุ่นวายภายในร้านจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาจัดการ
ทางเจ้าของร้านระบุว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวต่างชาติภายในร้านกว่าร้อยละ 90 ล้วนมีต้นเหตุมาจากกลุ่มลูกค้าชาวจีน
การประกาศดังกล่าวได้จุดชนวนให้เกิดข้อกล่าวหาเรื่องการเหยียดเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติอย่างรุนแรงบนโลกออนไลน์
นอกจากประเด็นการสั่งห้ามเข้าใช้บริการแล้ว ร้านยังจัดทำเมนูอาหารสองรูปแบบคือภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ ซึ่งราคาอาหารในเมนูฉบับภาษาอังกฤษถูกปรับให้สูงกว่าราคาปกติที่ปรากฏในเมนูภาษาญี่ปุ่นอย่างมาก
นับตั้งแต่เรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเมื่อช่วงต้นปี 2569 มียอดผู้เข้าชมโพสต์ดังกล่าวพุ่งสูงกว่า 33 ล้านครั้ง และมีการแสดงความคิดเห็นมากกว่า 1,800 รายการ โดยร้านดังกล่าวได้เผชิญกับกระแสกดดันจากสังคมอย่างต่อเนื่องต่อประเด็นการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มลูกค้าต่างชาติ
ที่มา: กลุ่มสื่อต่างชาติ