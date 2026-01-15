นักศึกษาจีนใน ม.ฮาร์วาร์ด มีจำนวนมากขึ้น แม้ “ทรัมป์” ออกมาตรการจำกัดโควตานศ.ต่างชาติ

กลุ่มนักศึกษาจีนแผ่นดินใหญ่ที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดช่วงปลายปีที่แล้ว มีจำนวนเพิ่มขึ้นในอัตรา 4.5 เปอร์เซ็นต์เปรียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แม้ว่าสหรัฐฯได้ออกมาตรการเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นในการรับรองวีซ่านักศึกษาต่างชาติโดยจำกัดโควตานักศึกษาต่างประเทศที่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ และการให้ทุนการศึกษา
ข้อมูลของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา ระบุว่า นักศึกษาจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่ลงทะเบียนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วงปี 2025 มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 1,452 คน จากจำนวนนักศึกษาจีน 1,390 คน ที่ลงทะเบียนฯในช่วงเดียวกันของปี 2024
สำหรับนักศึกษาฮ่องกงที่ลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยฮารวาร์ด เพิ่มจาก 68 คน เป็น 73 คน
ทั้งนี้ ในช่วงไม่กี่เดือนหลังจากที่ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่สอง รัฐบาลสหรัฐฯก็ออกมาตรการเข้มงวดการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนในมหาวิมยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งตอนนั้นกลุ่มนักศึกษาจีนที่เรียนในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มีจำนวนมากอย่างเห็นได้ชัด
รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิ คริสตี โนเอม ออกมาพูดต่อสาธารณะว่าการลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของกลุ่มนักศึกษาจีนเป็นเหตุให้ทรัมป์ออกมาตรการชะลอกลุ่มนักศึกษาต่างชาติที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ
ขณะที่จีนและสหรัฐฯกำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดในศึกภูมิรัฐศาสตร์ในทุกด้านจากภาคเทคโนโลยีและภาษีการค้า ด้านปักกิ่งก็ออกแถลงการณ์โต้ไปว่า สหรัฐฯออกมาตรการจำกัดการพัวพันกับจีนและกีดกั้นโดยการออกมาตรการตรวจสอบที่ไม่สมส่วนต่อคนสัญชาติจีนในสหรัฐฯ
ต่อมาในเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก อันโตนิโอ รูบิโอ ออกมาแถลงว่ากระทรวงต่างประเทศกับกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิแห่งสหรัฐฯจะร่วมกันปราบปรามอย่างเด็ดขาดในการออกวีซ่าให้กับนักศึกษาจีนและฮ่องกงที่มีความสัมพันธ์กับพรรคคอมมิวนิสต์จีน และกลุ่มฯที่จะเข้าเรียนในภาควิชาสำคัญๆ
นอกจากนี้ ในปีที่แล้ว สว.รีพับลิกัน ยังออกมาตรการเพิ่มเติมที่จะช่วยสกัดกลุ่มนักศึกษาจีนมายังสหรัฐฯด้วยเหตุจากความวิตกกลัวว่าการปล่อยให้คนจีนเข้าอย่างเสรีจะเป็นการเปิดโอกาสมากขึ้นให้กับการโจรกรรมข้อมูล