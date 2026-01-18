ล้ำหน้า! หางโจวเปิดตัว "โรงอาหารหุ่นยนต์" เพื่อผู้สูงอายุ ปรุงอาหารสดใหม่เสร็จไวใน 3 นาที

นครหางโจว มณฑลเจ้อเจียง เปิดตัวนวัตกรรมใหม่เพื่อสังคมผู้สูงอายุด้วยการเปิด “ร้านอาหารหุ่นยนต์ 24 ปักษ์” บนถนนจิ้งโจวเป่ยลู่ เขตซีหู โดยนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะมาใช้ในกระบวนการประกอบอาหารและบริการอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ทันสมัยและตอบโจทย์สุขภาพ
จูฉี วิศวกรอัลกอริทึมรุ่นใหม่ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา เปิดเผยว่าหุ่นยนต์ในร้านสามารถทำหน้าที่เป็นเชฟหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการลวกเส้นใช้เวลาเพียง 1 นาที และการผัดเครื่องเคียงใช้เวลา 2 นาที ทำให้ได้อาหารที่ปรุงสดใหม่ภายใน 3 นาที ซึ่งแตกต่างจากอาหารกึ่งสำเร็จรูปทั่วไป เนื่องจากหุ่นยนต์ถูกตั้งค่าให้เลียนแบบท่วงท่าและเทคนิคของเชฟอาหารหางโจวชื่อดัง ทำให้รสชาติได้มาตรฐานระดับมืออาชีพและมี "กลิ่นอายกระทะ" ที่ชัดเจน
ภายในโรงอาหารแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงหุ่นยนต์ปรุงอาหารเท่านั้น แต่ยังมีการติดตั้งหุ่นยนต์บริการมากกว่า 10 ประเภท เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบ เช่น หุ่นยนต์วินิจฉัยโรคด้วย AI หุ่นยนต์ชงกาแฟและไอศกรีม ระบบจัดการภายใน
เมนูอาหารของร้านเน้นการผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของซีหูเข้ากับแนวคิดการดูแลสุขภาพ โดยมีเมนูเด่นเป็นบะหมี่สมุนไพรจีน เช่น บะหมี่มันเทศจีน บะหมี่เห็ดหลินจือ และบะหมี่ฮ่วยซัว นอกจากนี้ยังมีรายการอาหารหมุนเวียนมากกว่า 100 ชนิด
เจี่ยงเซียว เจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการสังคมเมืองซานตุน ระบุว่าเป้าหมายของโครงการนี้ไม่ใช่การใช้หุ่นยนต์เพื่อแทนที่มนุษย์ แต่เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างเทคโนโลยีและคน เพื่อมอบบริการที่มีอุณหภูมิและความใส่ใจ โดยเน้นการจำหน่ายในราคาที่เป็นมิตรต่อชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุและชาวเมืองสามารถเข้าถึงนวัตกรรมและอาหารที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ โรงอาหารดังกล่าวเตรียมจะเปิดทดลองให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในเร็วๆ นี้ โดยคาดว่าจะเป็นโมเดลต้นแบบของร้านอาหารอัจฉริยะในอนาคต