สาวจีนซื้อ "ประกันความรัก" 199 หยวน เคลมเงินประกัน 10,000 หยวน หลังจดทะเบียนสมรสกับแฟนในสิบปีต่อมา

หญิงชาวจีนแซ่อู๋ จากเมืองซีอาน มณฑลส่านซี เคลมเงินจาก "กรมธรรม์ประกันความรัก" (Love Insurance) เป็นจำนวนเงิน 10,000 หยวน (ประมาณ 47,500 บาท) หลังจากที่เธอและคนรักจดทะเบียนสมรสกันในปี 2568 สิ้นสุดการรอคอยกว่าหนึ่งทศวรรษ
อู๋และสามี (นายหวัง) เริ่มคบหากันในปี 2558 ขณะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ต่อมาในปี 2559 อู๋ได้ซื้อ "กรมธรรม์ประกันความรัก" ในราคาพิเศษสำหรับนักศึกษา 199 หยวน หรือเกือบ 900 บาท เพื่อเป็นของขวัญให้แก่แฟนหนุ่ม
นายหวังเล่าว่า ในตอนที่เขาได้รับของขวัญเป็น "กรมธรรม์ความรัก" เขายังนึกสงสัยว่าแฟนสาวอาจถูกหลอกให้ซื้อประกันแปลกๆ
กรมธรรม์ดังกล่าวออกโดยบริษัท China Life Property and Casualty Insurance ซึ่งขายให้บุคคลทั่วไปในราคา 299 หยวน และให้ราคาพิเศษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย 199 หยวน ในสัญญากรมธรรม์ระบุเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน หากคู่รักแต่งงานและจดทะเบียนสมรสตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทจะมอบดอกกุหลาบ 10,000 ดอก หรือ แหวนเพชรรูปหัวใจ 0.5 กะรัต
ต่อมาในปี 2559 ผลิตภัณฑ์ "ประกันความรัก" ถูกยกเลิก แต่ผู้เอาประกันสามารถเรียกผลตอบแทนฯ เป็นเงินสด 10,000 หยวน หรือ ดอกกุหลาบ 10,000 ดอก
นายอู๋และนางสาวเป็นคู่รักกันมาตลอดตั้งแต่ซื้อประกันฯ จนกระทั่งในเดือนต.ค. 2568 ทั้งสองได้จดทะเบียนสมรสกัน และสามารถเคลมประกันเป็นเงินสด 10,000 หยวน (ประมาณ 45,000 บาท)
ปัจจุบันทั้งคู่ได้นำ "ใบรับรองความรัก" ที่ได้รับจากบริษัทประกันมาใส่กรอบแขวนไว้ที่ผนังบ้าน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นและความมั่นคงในความรักตลอด 10 ปีที่ผ่านมา โดยทั้งคู่ระบุว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะนำเงินรางวัลที่ได้รับนี้ไปใช้ทำสิ่งใด
ที่มาข่าว: สื่อจีน