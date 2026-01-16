xs
สัญญาไม่เป็นสัญญา! นักธุรกิจหญิงประกาศแจกรถ อัดฉีดนักเตะทุกคน หากคว้าแชมป์ แต่สุดท้ายดันกลับลำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นักธุรกิจหญิงประกาศแจกรถ อัดฉีดนักเตะทุกคน หากคว้าแชมป์ แต่สุดท้ายดันกลับลำ (ภาพจาก : เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์)
เรียกว่าถูกวิจารณ์อย่างหนัก! สำหรับ "ถังเหล่ย" ประธานบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ซินหลานเทียน กรุ๊ป ในเมืองหย่งโจว มณฑลหูหนาน หลังเธอสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะ ว่าจะมอบรถยนต์ให้นักเตะทีมฟุตบอลหย่งโจวทุกคน หากคว้าแชมป์ แต่สุดท้ายกลับผิดสัญญา

จากคลิปวิดีโอที่ถังอัพโหลดลงบนโต่วอิน (ติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน) เผยภาพตัวเธอที่ตะโกนบอกกับนักเตะว่า "หูหนานซูเปอร์ลีกครั้งนี้ ถ้าพวกคุณคว้าแชมป์มาได้ ฉันจะมอบรถให้พวกคุณคนละคันเป็นรางวัล!" ซึ่งนักเตะก็ตอบกลับไปว่า "ขอบคุณพี่สาวอันดับหนึ่ง"

คลิปดังกล่าวมียอดเข้าชมสูงถึง 22 ล้านครั้ง สื่อต่างๆ ยังรายงานความใจปล้ำของเธอไปทั่ว

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ทีมหย่งโจวสามารถเอาชนะ 13 ทีมจากเมืองอื่นๆ ในหูหนานและกลายเป็นแชมป์ในวันที่ 27 ธ.ค. ถังก็หายเงียบไป โดยไม่มีการส่งรถมาให้ แถมยังลบคลิปออกไปหมด สร้างความไม่พอใจให้กับนักเตะบางคน

เมื่อเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท้องถิ่น ซึ่งดูแลสมาคมฟุตบอล ได้ติดต่อไปหาถัง ก็ได้รับคำตอบว่าเธอกำลังเดินทางไปทำธุรกิจ

เธอบอกว่า ทั้งบริษัทและครอบครัวกำลังประสบปัญหา แต่เธอยินดีที่จะสนับสนุนเงินให้ทีมเพิ่มอีก 100,000 หยวน (ประมาณ 500,000 บาท)

ความจริงแล้ว ถังเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สนับสนุนทีมหย่งโจว เพราะทีมหย่งโจวไม่ใช่ทีมตัวเต็ง จึงไม่มีใครสนใจที่จะเป็นสปอนเซอร์ แต่ถังก็ตัดสินใจมอบเงิน 100,000 หยวนให้กับทีม เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันหูหนานซูเปอร์ลีกได้

ทั้งนี้ ในวันที่ 3 ม.ค.ที่ผ่านมา สมาคมฟุตบอลท้องถิ่นได้ออกแถลงการณ์ ว่าพวกเขาจะไม่บังคับให้ถังทำตามสัญญา

“การสนับสนุนไม่ควรเป็นภาระ และความมีน้ำใจไม่ควรกลายเป็นหนี้สิน เราคัดค้านการกดดัน หรือบีบบังคับ ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง”

ขณะเดียวกัน หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตก็ต่างเสียงแตกเป็น 2 ฝ่าย โดยบางฝ่ายก็เข้าใจสถานการณ์ของถังและเห็นใจเธอ แต่บางฝ่ายก็หาว่าถังไม่ซื่อสัตย์ ขี้คุยและทำไปเพื่อเรียกกระแสเท่านั้น เช่น “ถ้าไม่มีศักยภาพก็อย่าโอ้อวด ถังแค่ต้องการเพิ่มจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์และหากำไรก็เท่านั้น” และ “เป็นไปได้ว่าเธออาจเจอปัญหาใหญ่ ไม่ว่าจะบริษัทไหนก็ตาม ในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่แบบนี้ เงินหลายล้านหยวนก็ไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆ เลย”

ที่มา : China entrepreneur promises football team players a car each, retracts offer after landmark win (SCMP)

