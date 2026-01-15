ว่อนโซเชียล! เด็กน้อยโยนแพมเพิสลงหม้อไฟในร้าน Haidilao ทางร้านแจ้งความแล้ว (มีคลิป)

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง! หลังคลิปวิดีโอของเด็กวัย 2 ขวบ โยนแพมเพิสลงไปในหม้อไฟ ขณะที่ผู้ปกครองไม่ได้ห้ามปรามแต่อย่างใด ได้แพร่กระจายไปทั่วโซเชียลแดนมังกร
ตามรายงาน เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.2025 ที่ร้านไห่ตี้เหลา ภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง ในเมืองซูโจว มณฑลเจียงซู
จากคลิปวิดีโอซึ่งคาดว่าถูกถ่ายและโพสต์โดยสมาชิกในครอบครัว เผยภาพเด็กคนนี้ที่ยืนอยู่บนเก้าอี้ ระหว่างที่ผู้ปกครองกำลังเปลี่ยนแพมเพิสให้ โดยในมือของเขาถือแพมเพิสอีกอันเอาไว้ ก่อนที่จะโยนมันลงไปในหม้อไฟจนซุปหกกระจายออกมา
หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นประเด็นร้อนและจุดประกายการถกเถียงในหมู่ชาวเน็ตอีกครั้ง เนื่องจากก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีกรณีวัยรุ่นชาย 2 คน ปัสสาวะลงไปในหม้อไฟของร้านไห่ตี้เหลาจนถูกฟ้องร้อง และถูกศาลตัดสินให้จ่ายเงินชดเชย จำนวน 2.2 ล้านหยวน (ประมาณ 10 ล้านบาท) พร้อมลงประกาศขอโทษอย่างเป็นทางการ
อย่างไรก็ดี สำหรับกรณีล่าสุด ชาวเน็ตจำนวนมากต่างออกมาโจมตีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ว่าขาดจิตสาธารณะ ไม่คำนึงถึงส่วนรวม และสนับสนุนให้ทางร้านดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ทั้งนี้ ภายหลังไห่ตี้เหลาได้ออกแถลงการณ์ โดยระบุว่า ทางร้านได้ทำลายภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว รวมทั้งได้แจ้งความกับตำรวจท้องที่ ซึ่งเบื้องต้นมีการดำเนินคดีกับทางผู้ปกครองของเด็กเป็นที่เรียบร้อย
ที่มา : 幼童扔尿布进火锅 母亲不阻止反拍片 海底捞：锅具已报废并报警