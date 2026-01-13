เพื่อนเตือนไม่ฟัง ! จ่าทหารเรืออเมริกันขายข้อมูลเรือยกพลขึ้นบกจู่โจมให้จีน สุดท้ายรับโทษสถานหนัก

เว่ย จิ้นเฉา ทหารเรือยศจ่าโทชั้นสองในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา หลวมตัวเป็นจารชน หลังจากได้รู้จักกับชายคนหนึ่งผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อปี 2565
ชายคนนี้บอกว่า ตนเองทำงานอยู่ในบริษัทอุตสาหกรรมการต่อเรือแห่งประเทศจีน ( CSIC ) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ และมีความสนอกสนใจเรื่องเกี่ยวกับเรือและท้องทะเล
ทว่าแท้ที่จริงแล้ว เขาเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองแดนมังกร !
เมื่อวันจันทร์ ( 12 ม.ค.) เว่ย วัย 25 ปี ซึ่งกลายเป็นอดีตทหารเรือ ถูกผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางในเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนียตัดสินจำคุก 200 เดือน หรือกว่า 16 ปี โทษฐานขายคู่มือทางเทคนิคและคู่มือการใช้งานเรือ รวมถึงระบบปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรอง ซึ่งทำงานให้กับจีน
การพิพากษาโทษมีขึ้น หลังจากการตัดสินความผิดทางอาญาโดยคณะลูกขุนของรัฐบาลกลางใน 6 ข้อหา รวมถึงการจารกรรม โดยเว่ยได้รับเงินมากกว่า 12,000 ดอลลาร์ ( ราว 377,400 บาท) จากการขายข้อมูล
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 มีลูกเรือซึ่งประจำการในรัฐแคลิฟอร์เนีย 2 คนถูกตั้งข้อหาว่าให้ข้อมูลที่อ่อนไหวทางทหารแก่จีน คนหนึ่งคือเว่ย ซึ่งเป็นวิศวกรประจำเรือยกพลขึ้นบกจู่โจม ยูเอสเอส เอสเซ็กซ์ ( USS Essex ) ส่วนอีกคนคือ จ้าว เหวินเหิง ซึ่งยอมรับสารภาพ ในข้อหาสมรู้ร่วมคิด และข้อหารับสินบน เขาถูกตัดสินจำคุกนานกว่าสองปีเมื่อปี 2567
อัยการระบุว่า ตลอดระยะเวลา 18 เดือน เว่ยได้ส่งภาพถ่ายและวิดีโอของเรือเอสเซ็กซ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น พร้อมทั้งแจ้งตำแหน่งของเรือรบต่างๆ ของกองทัพเรือ บอกข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์และรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของระบบต่างๆ บนเรือเอสเซ็กซ์และเรือประเภทเดียวกัน โดยขายคู่มือทางเทคนิคและการปฏิบัติงานจำนวน 60 เล่ม ซึ่งรวมถึงคู่มือการควบคุมอาวุธ เครื่องบิน และลิฟต์บนดาดฟ้าเรือ
เว็บไซต์ของกองทัพเรือระบุว่า เรือเอสเซ็กซ์ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการลำเลียงขนส่งและสนับสนุนการยกพลขึ้นบกของกำลังพลนาวิกโยธิน 2,000 นาย ในระหว่างการโจมตีทางอากาศและสะเทินน้ำสะเทินบก
ตามหลักฐานที่นำเสนอในศาล เว่ยได้บอกกับเพื่อนคนหนึ่งว่าบุคคลที่เขารู้จักในโซเชียลมีเดียนั้น "น่าสงสัยอย่างยิ่ง" และเป็นการจารกรรมอย่างเห็นได้ชัด เพื่อนแนะให้ลบรายชื่อติดต่อ แต่เว่ยไม่สนใจ และย้ายการสนทนากับเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองคนนั้นไปยังแอปส่งข้อความเข้ารหัสลับอื่นที่เว่ยเชื่อว่าปลอดภัยกว่าแทน
ในจดหมายสำนึกผิดถึงผู้พิพากษาก่อนการตัดสินโทษ เว่ยกล่าวว่าเขาไม่ควรแบ่งปันเรื่องราวใดๆ กับคนที่เขาคิดว่าเป็นเพื่อน "ความมีโลกส่วนตัวสูงและความเหงา" ได้บดบังการตัดสินใจที่ถูกต้องของเขาไป
ที่มา : เอพี