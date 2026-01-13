ไวรัล! ตุ๊กตา &'ม้าเศร้า&' ที่เกิดจากความผิดพลาด แต่ดันโดนใจชาวเน็ตจนผลิตไม่ทัน (มีคลิป)

เรียกว่าเป็นโชคดีที่เกิดจากความผิดพลาด! หลังตุ๊กตาม้า ซึ่งเดิมทีควรจะเป็นม้าที่ยิ้มแย้มสดใส ต้อนรับปีม้าไฟ ได้กลายเป็นม้าเศร้า ปากคว่ำ เนื่องจากปัญหาเรื่องการตัดเย็บ แต่กลับโดนใจชาวเน็ตจนกลายเป็นสินค้ายอดฮิตอย่างไม่คาดคิด
ตามรายงาน ชาวเน็ตคนหนึ่งในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ได้โพสต์ลงโซเชียลว่าได้สั่งตุ๊กตาม้ายิ้ม 2 ตัวทางออนไลน์ ทว่าพอเปิดกล่องออกมา ตุ๊กตาม้าตัวหนึ่งดันเย็บปากออกมากลับด้าน จากเส้นโค้งหงายขึ้นกลายเป็นเส้นโค้งคว่ำลง ทำให้หน้าตาดูเหมือนกับม้าที่กำลังเศร้า
อย่างไรก็ตาม หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตมากดไลก์มากมาย พร้อมคอมเมนต์บอกว่า มันน่ารัก นอกจากนี้ หลายคนยังมองว่า มันสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึก และเป็นตัวแทนสภาพจิตใจของคนทำงานในปัจจุบัน เช่น "ในปีม้า เราทุกคนก็เหมือนวัวและม้า" "ตุ๊กตาม้าเศร้าเหมือนกับสภาพของฉันในตอนทำงาน" และ "ตัวที่ยิ้มเอาไว้ที่บ้าน ตัวที่เศร้าเอาไปตั้งไว้ที่ทำงาน"
ภายหลังตุ๊กตาม้าเศร้าเลยกลายเป็นกระแส ผู้คนต่างแห่ซื้อ แถมยังติดอันดับฮอตเสิร์ชในเวยปั๋วอีกด้วย
ด้านนางจาง เจ้าของร้านค้าผู้ผลิตในเมืองอี้อู มณฑลเจ้อเจียง บอกว่า เธอมีความสุขมากจนแทบหุบยิ้มไม่ได้ โดยเธอไม่คิดมาก่อนเลยว่าสินค้าที่มีตำหนิจะกลายเป็นสินค้าที่ขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ชนิดที่ต่อให้เพิ่มกำลังการผลิตและพนักงานต้องทำงานล่วงเวลา ก็ยังผลิตไม่ทันต่อความต้องการ
ทั้งนี้ ตุ๊กตาม้าเศร้าดังกล่าวสูงประมาณ 20 เซนติเมตร วางจำหน่ายในราคา 25 หยวน (ประมาณ 125 บาท) แม้จะได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม แต่ทางผู้ผลิตก็ยืนยันว่าจะไม่ฉวยโอกาสปรับราคาขึ้นอย่างแน่นอน
ที่มา : 嘴缝反了“哭哭马”反逆袭爆红热销 中国年轻人：像极了我 (See Hua Daily News)