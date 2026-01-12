นักวิจัยจีนพัฒนา &'ดวงตาอัจฉริยะ&' ต่อยอดสู่ &'หุ่นยนต์เลี้ยงวัวควาย&' ในอนาคต

คณะนักวิทยาศาสตร์จีนประสบความสำเร็จในการพัฒนาโมเดลขนาดเล็กสำหรับตรวจจับพฤติกรรมโคเนื้อ ขึ้นจากวิดีโอที่บันทึกโดยหุ่นยนต์สี่ขาในทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้อาหารและการจัดการฝูงปศุสัตว์
โมเดลดังกล่าวมีชื่อว่า "เอ็มเอเอสเอ็ม-โยโล" (MASM-YOLO) นำเสนอโดยสถาบันสารสนเทศการเกษตร สังกัดสถาบันบัณฑิตเกษตรศาสตร์จีน โดยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ทางการเกษตร (Computers and Electronics in Agriculture)
ทั้งนี้ การระบุพฤติกรรมทั่วไปของปศุสัตว์ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วนั้น ถือเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการวินิจฉัยโรค การตรวจจับการเป็นสัด การพยากรณ์ช่วงเวลาตกลูก และการประเมินสุขภาพสัตว์ และเอ็มเอเอสเอ็ม-โยโล ช่วยให้นักวิจัยสามารถตรวจจับพฤติกรรมที่หลากหลายได้อย่างแม่นยำ แม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน ซึ่งเหมาะสำหรับการประมวลผลแบบเรียลไทม์บนหุ่นยนต์เคลื่อนที่
การบูรณาการเครือข่ายการโฟกัสและสกัดคุณลักษณะแบบมัลติสเกล (Multi-Scale Focus and Extraction Network) ส่วนหัวที่สามารถปรับแยกส่วนและจัดเรียงได้ (Adaptive Decomposition and Alignment Head) และเทคโนโลยีอื่นๆ เข้าด้วยกัน ทำให้โมเดล เอ็มเอเอสเอ็ม-โยโล สามารถแก้ปัญหาที่สำคัญได้ เช่น สภาพแสงที่แปรปรวน ความเบลอจากการเคลื่อนไหว และการบดบังกันเองภายในฝูง
โมเดลนี้ประสบความสำเร็จในการจดจำ 6 พฤติกรรมทั่วไปของโคเนื้อได้อย่างรวดเร็ว เช่น การกินอาหาร การพักผ่อน การเคลื่อนที่ และการเลีย โดยสามารถรักษาสมดุลที่เหมาะสมที่สุดระหว่างความแม่นยำในการจดจำและประสิทธิภาพในการคำนวณ นับเป็นการสนับสนุนทางเทคนิคที่สำคัญสำหรับการพัฒนาหุ่นยนต์ต้อนสัตว์อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต
(ที่มา/ แฟ้มภาพซินหัว : แม่วัวนมบนเครื่องรีดนมแบบหมุน ในนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรและปศุสัตว์แห่งหนึ่งของเมืองอู่เวย มณฑลกานซู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 7 พ.ค. 2023)