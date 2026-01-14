ดรามา! สถาบันติวสอบราชการจีนจูงใจคนให้มาเรียน ด้วยสโลแกน "สอบผ่านแล้วจะได้อัพค่าสินสอด"

กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโลกโซเชียล! สำหรับสถาบันติวสอบราชการแห่งหนึ่งในเมืองฮูฮอต เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน หลังป้ายโฆษณาที่มีข้อความเชื่อมโยงระหว่างความสำเร็จในการสอบราชการกับค่าสินสอดสร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวเน็ตจำนวนมาก
คลิปวิดีโอที่อัพโหลดเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.ที่ผ่านมา เผยภาพป้ายโฆษณาดังกล่าว ซึ่งติดอยู่บนรถบัส พร้อมข้อความที่ระบุว่า "มาฉงเจิ้ง (ชื่อสถาบัน) สอบผ่านสบายๆ จะได้เรียกค่าสินสอดเพิ่มขึ้นอีก 200,000 หยวน"
แม้ในวันรุ่งขึ้นคลิปวิดีโอดังกล่าวจะถูกลบออกไป และทางเจ้าหน้าที่สถาบันก็ได้ออกมาปฏิเสธ ว่าพวกเขาไม่รู้เห็นเรื่องการโปรโมตนี้มาก่อน แต่ชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยก็ยืนยันว่าทางสถาบันได้มีการโฆษณาด้วยสโลแกนดังกล่าวจริงๆ
“เป็นเรื่องจริง ฉันไปสอบราชการที่มองโกเลียในในวันที่ 29 ธ.ค. หลังจากสอบเสร็จ มีกลุ่มคนตะโกนสโลแกนนั้นผ่านลำโพง ฉันได้ยินมากับหู” ชาวเน็ตคนหนึ่งกล่าว
ความจริงแล้ว การสอบเข้ารับราชการพลเรือนของจีนนั้นดุเดือดไม่แพ้การสอบเข้ามหาวิทยาลัยเลยทีเดียว ยิ่งในยุคปัจจุบันที่หางานทำได้ยาก ผู้คนจึงมุ่งหน้าหันมาสอบราชการ ถึงค่าตอบแทนจะไม่สูงมาก แต่ก็ถูกมองว่าเป็นงานที่มั่นคงและมีเกียรติทางสังคม
โดยในการสอบข้าราชการพลเรือนระดับชาติ ปี 2025 มีผู้เข้าสอบกว่า 2.83 ล้านคน ซึ่งหมายความว่าอัตราการแข่งขันเฉลี่ยอยู่ที่ผู้สมัครสอบราว 74 คนต่องาน 1 ตำแหน่ง
อย่างไรก็ตาม ความนิยมของการรับราชการยังส่งผลต่อค่านิยมในการแต่งงานอีกด้วย โดยผู้หญิงที่รับราชการมักถูกมองว่าเป็น "ตัวเลือกที่ดี" ในตลาดหาคู่ จึงสามารถเรียกร้องค่าสินสอดได้สูงกว่าอาชีพอื่น
ทั้งนี้ ภายหลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจสอบ และพบว่าการกระทำดังกล่าวอาจละเมิดกฎหมายโฆษณา จึงสั่งให้ยุติการโฆษณา พร้อมฟ้องร้องเป็นที่เรียบร้อย
ขณะเดียวกัน ด้านชาวเน็ตต่างแสดงความเห็น เช่น “ถ้านี่เป็นค่านิยมและมาตรฐานของพวกเขาแล้วพวกเขาจะมีคุณสมบัติเหมาะสมพอที่จะสอบราชการได้อย่างไร?” และ “เห็นได้ชัดว่ามีผู้ที่สนใจโฆษณาประเภทนี้ พวกเขาก็แค่พูดในสิ่งที่ปกติแล้วคนอื่นไม่กล้าพูดออกมา”
ที่มา : China tutoring school’s promotion links civil service exam success to higher bride prices (SCMP)