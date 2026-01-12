เกินเป้าหมาย ! จีนพึ่งพาตนเองด้านอุปกรณ์สำหรับผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์

ย้อนหลังไปเมื่อกลางปี 2565 ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศบังคับใช้มาตรการจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีและอุปกรณ์สำหรับการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงแก่จีน รัฐบาลปักกิ่งและภาคประชาชนจีนก็มุมานะทำงานเพื่อพยายามลดการพึ่งพาการนำเข้าโดยเฉพาะจากสหรัฐฯให้ได้
จนกระทั่งเวลาผ่านมาเกือบ 3 ปี ความพยายามของพญามังกรในการพึ่งพาตนเองมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว นับเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญที่แม้แต่นักวางแผนของจีนเองก็ยังประหลาดใจ
ตามรายงานของสื่อจีน ซัปพลายเออร์ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศครองส่วนแบ่งถึงร้อยละ 35 เมื่อสิ้นปี 2568 ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายให้มีการใช้อุปกรณ์ผลิตในประเทศอยู่ที่ร้อยละ30 เพื่อกระตุ้นให้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แดนมังกรเลือกใช้ซัปพลายเออร์ในประเทศมากกว่าคู่แข่งจากสหรัฐฯ เช่น บริษัท แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ บริษัทแลม รีเสิร์ช และบริษัทเคแอลเอ
ความก้าวหน้าปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในส่วนงานที่สำคัญ เช่น การแกะสลัก การเคลือบฟิล์มบาง ซึ่งมีการนำอุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศมาใช้เกินร้อยละ 40 เป็นผลมากจากความก้าวหน้าของบริษัทผู้ผลิตท้องถิ่น เช่น นอราเทคโนโลยีกรุ๊ป และ แอดวานซ์ ไมโคร-แฟบริเคชัน อีควิปเมนต์ เครื่องแกะสลักสำหรับการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ระดับ 5 นาโนเมตรที่ผลิตโดยแอดวานซ์ ไมโคร-แฟบริเคชัน อีควิปเมนต์ได้เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับสายการผลิตขั้นสูงของบริษัททีเอสเอ็มซี ( SMC) ของไต้หวันแล้ว
สายการผลิตขนาด 28 นาโนเมตรที่โรงงานของเอสเอ็มไอซี ( SMIC) บริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่สุดของจีนมีการนำเตาเผาออกซิเดชันและเตาเผาแบบแพร่กระจายของนอรามาใช้ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ยอดสั่งซื้อคงค้างของนอราขยายไปจนถึงไตรมาสแรกของปี 2570
ขณะที่สายการผลิตชิปหน่วยความจำแนนด์ 3 ดีที่โรงงานบริษัทแยงซีเมมโมรีเทคโนโลยีส์ (YMTC) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับ 1 ด้านการผลิตชิปหน่วยความจำของจีน พบว่ามีการใช้อุปกรณ์การผลิตของบริษัทไพโอเทคเพิ่มขึ้น โดยอุปกรณ์ในการเคลือบผิวด้วยพลาสมาเคมีถูกนำใช้เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากเดิมร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 30
การกำหนดนโยบายพึ่งพาตนเองของจีนเห็นได้อย่างชัดเจนว่า นักพัฒนาสายการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ใหม่ ๆ ต้องจัดหาแหล่งที่มาของอุปกรณ์การผลิตในประเทศให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 โดยรัฐบาลให้การสนับสนุนการเงินผ่านทางกองทุนเพื่อการลงทุนอุตสาหกรรมวงจรรวมแห่งประเทศจีน ( China Integrated Circuit Industry Investment Fund) หรือ "กองทุนใหญ่" ( Big Fund ) ซึ่งล่าสุดได้ประกาศแผนการลงทุนระยะที่สามมูลค่า 2 พันล้านหยวน ( ราว 8,980 ล้านบาท) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาส่วนประกอบหลักสำหรับเครื่องแกะสลักและระบบลิโทกราฟี
นอกจากนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศยังให้เงินอุดหนุนในการจัดซื้อสูงสุดถึงร้อยละ 15 สำหรับบริษัทที่นำอุปกรณ์ภายในประเทศมาใช้ในสายการผลิตเวเฟอร์ของตนอีกด้วย
ขณะนี้นักลงทุนชาวจีนหันมาลงทุนในบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ผลิตชิปรายสำคัญ ราคาหุ้นของไพโอเทคในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้พุ่งขึ้นร้อยละ 150 ในช่วงปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาหุ้นของนอรา Naura เพิ่มขึ้นร้อยละ 75 และ แอดวานซ์ ไมโคร-แฟบริเคชัน อีควิปเมนต์ พุ่งขึ้นร้อยละ 85
ด้วยการสนับสนุนจากเงินกองทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมและกระบวนการผลิตขั้นสูง สมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (SEMI) จึงคาดการณ์ว่าจีนจะยังคงครองตำแหน่งตลาดอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปจนถึงปี 2570
ที่มา : เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์