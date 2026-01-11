หญิงจีนสุดเซียน เข้าแข่งขันจับหมูด้วยมือเปล่า 26 ครั้ง จับหมูไปได้ 22 ตัว ตัวใหญ่สุดหนักกว่า 73 กก.!

ปรมาจารย์ด้านการจับหมู! "เหวิ่นฟงฉิน" หญิงวัย 31 ปี กลายเป็นไวรัลบนโลกโซเชียล จากการเข้าร่วมการแข่งขันจับหมูด้วยมือเปล่ามากถึง 26 รายการภายในปีเดียว แถมยังจับหมูได้กว่า 22 ตัว
ปกติแล้วการแข่งขันลักษณะนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำ ในอำเภอหมาเจียง แคว้นปกครองตนเองเฉียนตงหนาน กลุ่มชาติพันธุ์เหมียวและต้ง มณฑลกุ้ยโจว โดยแบ่งเป็นการแข่งขันของผู้หญิงและเด็ก ซึ่งถ้าใครจับได้ตัวไหน ก็สามารถรับหมูตัวนั้นกลับบ้านไปได้เลย
เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2025 เหวิ่นซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในท้องถิ่น ว่าเป็น "ผู้เชี่ยวชาญด้านการจับหมู" ได้โชว์ฝีมือขั้นเทพ จากคลิปวิดีโอหญิงกลุ่มหนึ่งต่างวิ่งไล่จับหมู โดยขณะที่หมูกำลังแตกตื่นและวิ่งหนีไปทั่วนั้น เหวิ่นซึ่งสวมเสื้อสีแดงสดได้พุ่งตัวตรงไปด้านหน้าอย่างมุ่งมั่น จากนั้นก็จับตัวหมูจากด้านหลังและเอาตัวทับมันไว้ ก่อนที่จะอุ้มมันขึ้นมาและเดินออกจากสนามไปอย่างรวดเร็ว
ภายหลังเธอได้ให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงที่ยังเรียนอยู่ เธอมีความสามารถโดดเด่นทางด้านกีฬา ไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอล ทุ่มน้ำหนัก วิ่ง หรือชักเย่อ ดังนั้น สำหรับเธอแล้วการจับหมูจึงไม่ใช่เรื่องยากอะไร
หมูตัวใหญ่ที่สุดที่เธอจับได้มีน้ำหนักประมาณ 73 กิโลกรัม ส่วนตัวที่เล็กที่สุดมีน้ำหนักประมาณ 25 กิโลกรัม
เหวิ่นเผยว่าเทคนิคในการจับหมูของเธอนั้นเน้นที่ความเร็วเป็นหลัก “คุณต้องเร็ว วิ่งเข้าไปหามัน จับมันกดลงกับพื้นแล้วอย่าปล่อยเด็ดขาด รอกระทั่งมันหยุดดิ้น แล้วค่อยอุ้มมันไปจนถึงเส้นชัย นี่เป็นวิธีเดียวที่คุณจะสามารถจับมันได้ ถ้าคุณทิ้งมันกลางทางแล้วปล่อยมันวิ่งหนีไป มันก็จะตกไปเป็นของคนอื่น”
ช่วงเวลาที่น่าจดจำและภาคภูมิใจที่สุดสำหรับเธอ คือ ตอนที่จับหมูหนัก 73 กิโลกรัมได้ ซึ่งปกติแล้วต้องใช้เวลานานถึงครึ่งชั่วโมง ทว่าสุดท้ายเธอก็เป็นคนเดียวที่จับมันได้
“หมูตัวนั้นหนักเกินไป ผู้จัดงานไม่ได้กำหนดให้เราต้องแบกมันไปจนถึงเส้นชัย แค่ยกมันได้ 5 วินาทีก็ถือว่าผ่านแล้ว แต่ฉันก็ถือมันไว้นานกว่า 20 วินาที”
อย่างไรก็ดี หมูที่เธอจับได้นั้นส่วนใหญ่จะถูกนำไปเลี้ยงไว้ในคอกของเธอเอง ยกเว้นบางตัวที่เธอแจก หรือขายให้กับคนอื่น ซึ่งนอกจากหมู 22 ตัวที่ได้รับมาจากการแข่งขัน บ้านของเธอยังมีหมูอยู่อีก 10 ตัว
ทั้งนี้ หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “เธอเริ่มต้นจากการจับหมู และสุดท้ายก็กลายเป็นคนเลี้ยงหมูเต็มตัว” และ “เธอมีความมุ่งมั่น ไม่ใช่แค่ความแข็งแกร่งเท่านั้น คุณจะเห็นได้ว่าเธอมีทัศนคติที่ดีด้วย”
