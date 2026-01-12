พนักงานสาวขอลาไปงานศพย่า แต่ถูกให้ลาออก บริษัทบอกไม่ว่าย่าใครก็ต้องตายเหมือนกัน!

เมื่อไม่นานมานี้ หญิงแซ่หลี่ จากมณฑลเจียงซู ซึ่งทำงานเป็นพนักงานธุรการที่บริษัทแห่งหนึ่งมากว่า 1 ปี ได้เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดีย ว่าบริษัทกดดันให้เธอออกจากงาน หลังจากที่เธอขอลางานเพื่อไปงานศพย่า
โดยย่าของหลี่เสียชีวิตในเดือนก.ค. 2025 เมื่อหลี่ทราบข่าว ก็รีบยื่นขอลาหยุดเป็นเวลา 5 วัน ซึ่งหลังจากได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการและฝ่ายทรัพยากรบุคคล เธอก็จัดการซื้อตั๋วรถไฟความเร็วสูงและมุ่งหน้ากลับบ้านทันที
อย่างไรก็ตาม ระหว่างทางเธอกลับได้รับแจ้งจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ว่าตัวแทนฝ่ายกฎหมายของสำนักงานใหญ่ไม่อนุมัติการลาของเธอ โดยเธอจะสามารถกลับบ้านไปร่วมงานศพได้ก็ต่อเมื่อลาออกแล้วเท่านั้น
แม้เธอจะยื่นข้อเสนอ ยอมลาหยุดโดยไม่ได้รับค่าจ้าง แต่ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็บอกว่า "กลับมาแล้ว หากไม่ลาออกเอง บริษัทก็ไล่คุณออกอยู่ดี"
นอกจากนี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังระบุด้วยว่า ทางองค์กรจะมีการปรับโครงสร้างใหม่ โดยจะยกเลิกตำแหน่งงานธุรการที่หลี่ทำอยู่ หากอยากอยู่ต่อก็ต้องเปลี่ยนไปทำงานฝ่ายขายแทน ก่อนจะทิ้งท้ายว่า งานฝ่ายขายจำเป็นต้องเดินทางไปพบลูกค้าและเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม "ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วไม่เหมาะกับผู้หญิง ดังนั้น จึงถือโอกาสนี้แจ้งให้ทราบในขณะที่คุณกำลังเดินทางไปร่วมงานศพ"
ภายหลังหลี่ได้ว่าจ้างทนายให้ร่างหนังสือส่งไปที่บริษัทว่าเธอถูกกดดันให้ลาออก ไม่ใช่การลาออกโดยสมัครใจ และหวังว่าทางบริษัทจะจ่ายเงินเดือนและค่าชดเชยให้เธอโดยเร็ว ทว่ารอจนกระทั่งสิ้นเดือนส.ค. 2025 ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับ ยิ่งไปกว่านั้น หลี่ยังพบว่า ระหว่างที่เธอทำงาน ทางบริษัทไม่ส่งประกันสังคมให้ ซึ่งถือว่าผิดกฎหมาย
ตามรายงาน หลี่เปิดเผยว่า ทางบริษัทต้องการที่จะไล่เธอออกมาตั้งแต่แรก โดยตัวแทนฝ่ายกฎหมายของสำนักงานใหญ่เชื่อว่าเธอแอบอู้ เล่นมือถือขณะทำงาน ทำให้พอเธอลาหยุด พวกเขาเลยใช้โอกาสนี้บีบให้เธอลาออกโดยสมัครใจ จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
"ใครก็ตามที่กล่าวอ้างต้องมีหลักฐาน พวกเขาไม่มีหลักฐานว่าฉันทำงานไม่เต็มที่ การทำงานไม่เต็มที่เป็นเพียงข้ออ้างที่บริษัทสร้างขึ้นเพื่อไล่ฉันออกเท่านั้น!"
สุดท้าย หลี่ที่รู้สึกไม่เป็นธรรม ก็ได้ยื่นเรื่องต่ออนุญาโตตุลาการ
ทั้งนี้ ด้านตัวแทนฝ่ายกฎหมายของบริษัทได้ออกมาตอบโต้ว่า "ทำงานไม่เต็มที่ บริษัทไหนจะยอมรับคนทำงานไม่เต็มที่อย่างเธอล่ะ? เธอจะกลายเป็นตัวปัญหาของบริษัท...ใครเป็นผู้กำหนดว่าเธอมีสิทธิ์ลาไปงานฌาปนกิจเมื่อคุณย่าของเธอเสียชีวิต? หากฉันอยากไล่เธอออก ไม่ว่าตอนไหนฉันก็ไล่เธอออกได้ทั้งนั้น ไม่ต้องมาบอกว่า ย่าเสียชีวิต หรือปู่เสียชีวิต ปู่ย่าใครจะไม่เสียชีวิตบ้าง? ให้อนุญาโตตุลาการตัดสินก็จบ!"
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือด เช่น "...ในกรณีที่พนักงานไม่ได้กระทำความผิดร้ายแรง แต่บริษัทไล่พนักงานออก ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หากไม่มีเหตุผลอื่นมารองรับ พนักงานจะเป็นฝ่ายชนะอย่างแน่นอน" "ถ้าไม่อยู่ในขอบเขตของการลาไปงานฌาปนกิจ ก็เปลี่ยนไปหักวันหยุดลาพักร้อน หรือเงินเดือนของเธอแทนก็สิ้นเรื่อง" "ไม่มีความเห็นอกเห็นใจ หรือเมตตาเลย อยากไล่ออกตอนไหนก็ได้ เพียงแค่หาข้ออ้างมาอ้าง แถมลงมือในขณะที่บุคคลนั้นกำลังจะไปร่วมงานศพ ซึ่งเป็นช่วยที่เขาทุกข์ใจแล้วยังมาซ้ำเติมกันอีก" และ "ประโยคที่บอกว่า ปู่ย่าใครจะไม่ตายบ้าง นี่มันโหดร้ายเกินไปมาก บริษัทนี้ควรล้มละลายไปซะ!”
ที่มา : 请假奔丧却遭人资逼离职 高层呛：谁祖母不过世？(Oriental Daily)