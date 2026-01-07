บริษัทความปลอดภัยทางไซเบอร์จีนวิเคราะห์การทำสงครามไซเบอร์ของมะกันจนสามารถจู่โจมถึงตัวผู้นำเวเนซุเอลา

อาชญากรรมไซเบอร์สร้างความเสียหายแค่ระดับบุคคลหรือองค์กร แต่สงครามไซเบอร์ ( cyberwarfare ) นั้น สามารถสร้างความหายนะได้ถึงระดับประเทศชาติ ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับเวเนซุเอลา
โกลบอลไทมส์ระบุว่า ตามรายงานของสื่อสหรัฐฯ ปฏิบัติการบุกจับกุมสายฟ้าแลบประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโรและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของเวเนซุเอลาเมื่อวันเสาร์ ( 3 ม.ค.) เริ่มต้นด้วยการทำสงครามไซเบอร์ เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าในกรุงการากัส โดยมีหน่วยบัญชาการไซเบอร์สหรัฐฯเข้าร่วม
รายงานการวิเคราะห์ของAntiy บริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จีน ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอังคาร ( 6 ม.ค. ) มองว่า การดับไฟเป็นวงกว้างนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการบินเข้ามาในระดับต่ำของเฮลิคอปเตอร์เมกา อันเป็นปฏิบัติการลับ ซึ่งต้องอาศัยความแน่นอน แม่นยำ การโจมตีทางไซเบอร์เป็นวิธีการที่มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าดับได้มากกว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานด้วยอาวุธและเป็นการ "เปิดช่องทางปฏิบัติการ" สำหรับการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการพิเศษในเวลาต่อมา
นอกจากนั้น ระหว่างปฏิบัติการบุกชิงตัว สหรัฐฯ อาจโจมตีทางไซเบอร์เพื่อพยายามทำลายระบบอาวุธป้องกันภัยทางอากาศของเวเนซุเอลาอีกด้วย
การทำสงครามไซเบอร์กับเวเนซุเอลาครั้งนี้ ความเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของสหรัฐฯอาจรวมถึงการเจาะระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและระบบข้อมูลหลักของเวเนซุเอลาเพื่อเข้าถึงเอกสารภายใน ข่าวกรอง และข้อมูลอื่นๆ การเจาะระบบและควบคุมโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของบุคคลสำคัญเพื่อเข้าถึงข้อมูลโดยตรง การเปลี่ยนอุปกรณ์เหล่านี้ให้เป็นเครื่องมือดักฟังเคลื่อนที่หรือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการโจมตีเพิ่มเติม การเจาะระบบรักษาความปลอดภัยและระบบบ้านอัจฉริยะในอาคารสำคัญของเวเนซุเอลาเพื่อสอดแนม
หลี่ ไป๋ซ่ง รองผู้อำนวยการคณะกรรมการด้านเทคนิคของAntiyกล่าวกับ โกลบอลไทมส์ว่า เป็นที่รู้กันมานานแล้วว่า สหรัฐฯ มีการโจมตีทางไซเบอร์และการแทรกซึมในหลายประเทศ รวมถึงชาติพันธมิตรของสหรัฐฯเอง โดยโจมตีไปทั่วและไม่เลือกเป้าหมาย ด้วยศักยภาพในการโจมตีทางไซเบอร์ สหรัฐฯ มักมุ่งหวังควบคุมระบบสารสนเทศของประเทศอื่นอย่างลึกซึ้ง มีการรวบรวมข้อมูลลับอย่างต่อเนื่อง และในช่วงสงคราม ศักยภาพเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นความได้เปรียบด้านข่าวกรองในสนามรบ ทำให้สามารถโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ระบบการเงินและระบบทหารได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจทำให้ระบบล่มได้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเวเนซุเอลาคือตัวอย่างหนึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งเกิดขึ้นในเทคโนโลยีทางการทหาร และในยุคของสงครามที่ใช้ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็มีให้เลือกใช้ เช่น การโจมตี การแทรกซึม และการก่อกวนในโลกไซเบอร์ ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดประสิทธิภาพหรือทำให้ระบบอาวุธของฝ่ายตรงข้ามใช้งานไม่ได้
เมื่อเผชิญกับความท้าทายที่รุนแรงขึ้นในด้านนี้จากภายนอก ประเทศต่างๆ จึงควรเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และสร้างระบบป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง ทั้งในระดับบริษัทหรือองค์กรและการป้องกันในระดับชาติอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ นายหลี่เตือน