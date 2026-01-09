โชเฟอร์แท็กซี่มีอึ้ง! เสื้อขนเป็ดผู้โดยสารระเบิด ทำเอาขาวโพลนไปทั้งรถ (มีคลิป)

เหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ หลังจู่ๆ เสื้อแจ็กเก็ตขนเป็ดของชายแซ่หวัง ก็เกิดระเบิดขึ้นมาอย่างกะทันหัน!
โดยนายหวัง จากเมืองเฉิงเต๋อ มณฑลเหอเป่ย ได้ใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อไปส่งเขายังที่ทำงาน
ทว่าพอเขารีบเข้ามานั่งในรถ เสื้อแจ็กเก็ตขนเป็ดของเขาก็เกิดระเบิดมา ทำเอาทั่วทั้งรถต่างปกคลุมไปด้วยขนเป็ดสีขาว แม้แต่ศีรษะและคอของคนขับก็ยังเต็มไปด้วยขนเป็ด
นายหวังบอกว่า ถึงแม้คนขับรถจะไม่ได้ตำหนิ หรือต่อว่าอะไร แต่เขาก็รู้สึกผิดและเกรงใจเป็นอย่างมาก จึงจ่ายเงินหลายสิบหยวนให้เป็นค่าทำความสะอาด
อย่างไรก็ตาม เมื่อเห็นปริมาณขนเป็ดมากมายขนาดนี้ แต่ตัวเสื้อกลับมีรอยฉีกขาดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ก็ทำให้นายหวังก็รู้สึกดีขึ้นมาทีเดียว เพราะนั่นหมายความว่าเสื้อแจ็กเก็ตขนเป็ดที่เขาซื้อมามีคุณภาพดี
ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า ปกติแล้วผ้าที่ใช้ทำเสื้อแจ็กเก็ตขนเป็ดมักมีสารเคลือบพิเศษที่ทำให้ระบายอากาศได้ไม่ดี ดังนั้น พอนายหวังนั่งลงบนเบาะอย่างแรง อากาศที่อยู่ในเสื้อก็ถูกบีบอัดอย่างรวดเร็วและระบายออกไม่ทัน เลยพุ่งออกมาตามรอยตะเข็บเล็กๆ ซึ่งก็คล้ายกับเวลาที่ลูกโป่งระเบิด
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างพากันคอมเมนต์ เช่น "นี่มันเสื้อแจ็กเก็ตขนเป็ดสุดฮอตของจริง" "คนขับรถคงบอกนี่มันอะไรกันนี่" "ขนเป็ดเยอะมากจริงๆ" "มันระเบิดได้จริงๆ นะ" และ "คิดในแง่ดีเข้าไว้ อย่างน้อยก็ซื้อของแท้"
ที่มา : 一坐進車羽絨外套竟炸了！ 司機「滿頭白毛」畫面曝光 (ETtoday)