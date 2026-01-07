จีนเปิดตัวอาวุธไมโครเวฟ ทำลายฝูงโดรนได้ไกลกว่า 3 กม. รัศมีไกลกว่ามะกัน (มีคลิป)

นอร์อินโค (Norinco) รัฐวิสาหกิจผู้ผลิตอาวุธยักษ์ใหญ่ของจีน เปิดเผยรายละเอียดของ "เฮอร์ริเคน 3000" (Hurricane 3000) ระบบอาวุธไมโครเวฟพลังงานสูงรุ่นใหม่ล่าสุดที่ติดตั้งบนรถบรรทุก โดยระบุว่ามีระยะปฏิบัติการที่ไกลกว่าระบบอาวุธในระดับเดียวกันของกองทัพสหรัฐฯ และสามารถรองรับภารกิจป้องกันทางอากาศที่หลากหลาย
อาวุธรุ่นนี้เคยถูกนำออกมาอวดโฉมเป็นครั้งแรกในระหว่างการสวนสนามทางทหารครั้งยิ่งใหญ่ของจีนเมื่อเดือนกันยายน 2568
อี่ว์ เจี้ยนจวิน ผู้เชี่ยวชาญจากนอร์อินโค ได้เปิดเผยผ่านการสัมภาษณ์กับสื่อว่า เฮอร์ริเคน 3000 มีระยะหวังผลในการสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ขนาดเล็ก รวมถึงฝูงโดรน (Drone Swarms) ได้ไกลกว่า 3 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้าของระบบป้องกันทางอากาศทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
อี่ว์เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ระยะปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้นนี้ช่วยยกระดับจากการป้องกันเฉพาะจุด (Point Defence) ไปสู่การป้องกันพื้นที่ในวงกว้าง (Area Denial) ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการระบบที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม
ที่มา: กลุ่มสื่อต่างประเทศ