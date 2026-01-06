ทรัมป์ใช้จีนเป็นข้ออ้างฮุบกรีนแลนด์ กระทรวงต่างประเทศพญามังกรตอกกลับหน้าหงาย

จีนเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาเลิกใช้คำว่า “ ภัยคุกคามจากจีน” มาเป็นข้ออ้างให้กับตัวเองในการแสวงหาผลประโยชน์ที่เห็นแก่ตัวเสียที
นี่คือคำตอบของนาย หลิน เจี้ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน หลังจากถูกนักข่าวป้อนคำถามระหว่างการแถลงข่าวตามปกติเมื่อวันจันทร์ ( 5 ม.ค. ) กรณีประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์อ้างว่า สหรัฐฯต้องการเกาะกรีนแลนด์ เพราะหนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือเกาะแห่งนี้ “มีเรือของจีนอยู่เต็มไปหมด”
ทรัมป์ให้สัมภาษณ์นิตยสาร The Atlantic ทางโทรศัพท์เมื่อวันอาทิตย์ ( 4 ม.ค. ) ว่า เวเนซุเอลาอาจไม่ใช่ชาติสุดท้ายที่อเมริกาจะเข้าแทรกแซง และอย่างไม่ต้องสงสัย สหรัฐฯ จำเป็นต้องมีกรีนแลนด์ก็เพื่อการป้องกันประเทศ
"จากสถานการณ์ด้านความมั่นคงของชาติเราจึงต้องการกรีนแลนด์ ซึ่งมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างมากในตอนนี้ เพราะมีเรือของรัสเซียและจีนอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่ง เมื่อพิจารณาจากมุมมองด้านความมั่นคงของชาติ เราจำเป็นต้องมีกรีนแลนด์ และเดนมาร์กจะไม่สามารถทำหน้าที่นั้นได้” ทรัมป์ยังกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อคืนวันอาทิตย์ ตามรายงานของเว็บไซต์ข่าว NPR
แม้สหรัฐฯจะมีข้ออ้างใด ๆ ก็ตามเกี่ยวกับกรีนแลนด์เพื่อพยายามหันเหความสนใจของนานาชาติมาที่จีน แต่ก็ไม่อาจเปลี่ยนธาตุแท้ของนโยบายสหรัฐฯ ไปได้หรอกที่มีการนำลัทธิมอนโร ( Monroe Doctrine ) มาใช้ใหม่ และสหรัฐฯก็ไม่อาจขัดขวางจีนไม่ให้พัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าตามปกติกับนานาประเทศทั่วโลกได้ นาย ลู่ เซียง นักวิจัยของสถาบันสังคมศาสตร์แห่งประเทศจีนให้ความเห็น
ความจำเป็นที่สหรัฐฯต้องได้เกาะกรีนแลนด์เพื่อการป้องกันประเทศตามที่ทรัมป์กล่าวอ้างนั้น ถูกเมตเต เฟรเดอริกเซน นายกรัฐมนตรีหญิงของเดนมาร์ก ประณามว่าเหลวไหลไร้สาระอย่างสิ้นเชิง และทรัมป์ไม่มีสิทธิ์ผนวกดินแดนของราชอาณาจักรเดนมาร์ก
"เมื่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวว่า 'เราต้องการกรีนแลนด์' และเชื่อมโยงเรากับเวเนซุเอลาและการแทรกแซงทางทหาร มันไม่เพียงแต่ผิดเท่านั้น แต่ยังเป็นการไม่ให้เกียรติอีกด้วย" นายเยนส์-เฟรเดอริก นีลเซ่น นายกรัฐมนตรีของกรีนแลนด์ ซึ่งเป็นดินแดนปกครองตนเองภายใต้เดนมาร์กระบุในแถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์
ในช่วงปีที่ผ่านมา ทรัมป์พูดถึงการผนวกกรีนแลนด์อยู่หลายครั้ง โดยรัฐบาลสหรัฐฯ อ้างปัจจัยความจำเป็นด้านความมั่นคงของชาติ ยุทธศาสตร์ในแถบอาร์กติก ศักยภาพของแร่ธาตุและทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เดนมาร์ก กรีนแลนด์และสหภาพยุโรปออกมาคัดค้านรุนแรง
เมื่อวันเสาร์ ( 3 ม.ค. ) เคที มิลเลอร์ ภรรยาของสตีเฟน มิลเลอร์ รองหัวหน้าคณะทำงานของทรัมป์ได้โพสต์ภาพธงชาติอเมริกันคลุมเกาะกรีนแลนด์บนแพลตฟอร์ม X พร้อมคำบรรยายใต้ภาพว่า "เร็วๆ นี้" ตามรายงานของ NPR
ที่มา : โกลบอลไทมส์