หัวจะปวด! เด็กอนุบาลจินตนาการว่าตัวเองเป็น &'บีเว่อร์&' แทะเสาเตียงที่โรงเรียนจนแหว่ง

ฟันยังอยู่ดีใช่ไหม! เมื่อไม่นานมานี้ เด็กชายคนหนึ่ง ซึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลในเมืองเหอเฟย มณฑลอันฮุย ได้สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกออนไลน์ ด้วยการใช้ฟันกัดแทะเสาเตียงไม้ที่โรงเรียนจนแหว่ง ขณะนอนกลางวัน
จากภาพเตียงไม้นั้นเต็มไปด้วยร่องรอยการถูกแทะ โดยเสาต้นหนึ่งถูกแทะจนเห็นเนื้อไม้สีขาวด้านใน
ด้านนางเหอ ผู้ปกครองของเด็กชาย ระบุว่าคุณครูเพิ่งส่งรูปมาให้เธอดู และแจ้งว่าลูกชายของเธอมีปัญหาในการนอนกลางวัน ซึ่งดูเหมือนว่าลูกชายของเธอจะนอนไม่หลับ และเอาแต่แทะเตียงไม้ แถมยังเอาเศษไม้มาปั้นเป็นก้อนกลมๆ อีกด้วย
พอกลับบ้านเธอเลยถามลูกว่าคิดอะไรอยู่ ทำไมถึงทำแบบนั้น? ซึ่งตำตอบที่ได้รับก็ทำเอาเธอไม่รู้จะหัวเราะ หรือร้องไห้ออกมาดี หลังลูกชายบอกว่า "ผมจินตนาการว่าตัวเองเป็นตัวบีเวอร์!"
ทั้งนี้ เธอได้ปรึกษาหารือกับทางโรงเรียนอนุบาลและซื้อเตียงไม้ให้ใหม่ พร้อมซื้อของเล่นไว้ให้ลูกชายกัดเล่น รวมทั้งพาลูกชายไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น "บีเวอร์เหรอ? ดูไม่สมเหตุสมผลเลย" "เธอเป็นคุณแม่ที่ดีมาก ยอมพาลูกไปหาหมอด้วย!" "ฟันแข็งแรงสุดๆ" "ช่างมีฟันที่น่าอิจฉาจริงๆ!" "ไม้เนื้ออ่อน มันมีรสชาติจางๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของไม้ด้วยนะ" และ "เป็นโรค Pica หรือเปล่า? อยากกินสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร แต่โชคดีที่แม่พาไปหาหมอ"
