ประมุขแดนมังกรออกโรง : “สีจิ้นผิง” ฟาดสหรัฐฯ “เจ้าโลก บ่อนทำลายระเบียบโลก“

ขณะที่ไฟสงครามลุกโชนในแดนขุมน้ำมันดิบจากการที่สหรัฐฯโจมตีเวเนซูเอลาและจับตัวประธานาธิบดีนิโกลัส มาดูโร และสตรีหมายเลขหนึ่ง ซิเลีย ฟลอเรสไปนครนิวยอร์กเพื่อดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อวันเสาร์
หลังจากที่ทางการจีนสาดคำวิพากษ์วิจารณ์ไปยกหนึ่ง สำนักข่าวซินหัวรายงานในวันจันทร์( 5 ม.ค.) ว่า ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง กล่าวถ้อยคำวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งพาดพิงถึงสหรัฐอเมริกา ว่า “มหาอำนาจหลักของโลก ควรที่จะทำตัวให้น่าเคารพนับถือโดยเป็นผู้นำนานาชาติสู่เส้นทางการพัฒนา”
“โลกกำลังเปลี่ยนแปลงและเผชิญความวุ่นวายใหญ่อย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนในรอบร้อยปีมานี้เนื่องจากการกระทำแต่ฝ่ายเดียว ซึ่งทำลายระเบียบโลกอย่างเลวร้ายมาก“
“ทุกประเทศควรเคารพแนวทางการพัฒนาที่ประชาชนของแต่ละประเทศได้เลือกด้วยตนเอง ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาอำนาจควรเป็นผู้นำหน้าในการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้”