ทรัมป์สายฟ้าแลบของจริง ! ปฏิบัติการบุกจับกุมผู้นำเวเนซุเอลา พญามังกรเองยังไม่รู้ระแคะระคาย

คณะผู้แทนจากจีนเพิ่งเข้าพบหารือกับประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโร ในกรุงคาราคัสเมื่อวันศุกร์ ( 2 ม.ค. ) แต่พอคล้อยหลังได้ไม่กี่ชั่วโมง ผู้นำเวเนซุเอลาก็ถูกหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาส่งมา รวบตัวเสียแล้ว
เหตุเกิดเมื่อวันเสาร์ ( 3 ม.ค.) ขณะฟ้ายังไม่สาง สหรัฐฯโจมตีทางอากาศกรุงคาราคัสและบุกจับกุมมาดูโรกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง ซิเลีย ฟลอเรส นำตัวมายังสหรัฐฯ เพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
ก่อนจะสิ้นอิสรภาพ มาดูโรได้พบกับเจ้าหน้าที่จีนหลายคนเมื่อเย็นวันศุกร์ รวมถึง ชิว เสี่ยวฉือ ทูตพิเศษของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน หลัน หู เอกอัครราชทูตจีนประจำเวเนซุเอลา หลิว ปั๋ว ผู้อำนวยการฝ่ายลาตินอเมริกาและแคริบเบียน กระทรวงการต่างประเทศจีน หวัง ห่าว รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายลาตินอเมริกาและแคริบเบียน หลิว เจิ้น ผู้ช่วยทูตประจำภูมิภาคและนักการทูตระดับสูงและเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกหลายคน
มาดูโรแชร์รูปภาพและวิดีโอการพบหารือในหน้าอินสตาแกรมของเขา ในความเนื้อหาในข้อความใต้ภาพเอ่ยถึงว่าจีนและเวเนซุเอลายืนยันความมุ่งมั่นในการสร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่ก้าวหน้าและแข็งแกร่งในด้านต่างๆ เพื่อการสร้างโลก #หลายขั้วอำนาจแห่งการพัฒนาและสันติภาพ จีนและเวเนซุเอลารวมเป็นหนึ่งเดียว! เป็นการพบปะฉันท์พี่น้องที่ยืนยันความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างจีนกับเวเนซุเอลา ผ่านทุกบททดสอบและทุกกาลเวลา!
ประชาคมโลกช็อกกับปฏิบัติการทางทหารในเวเนซุเอลาของสหรัฐฯ ด้าน กระทรวงการต่างประเทศจีนแสดงความตกใจอย่างยิ่ง พร้อมกับประณามสหรัฐฯที่ใช้กำลังทหารอย่างโจ่งแจ้งต่อรัฐอธิปไตยและต่อประธานาธิบดีของชาตินั้นว่า เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและบรรทัดฐานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติอย่างชัดเจน โดยจีนเรียกร้องให้สหรัฐฯ รับประกันความปลอดภัยของมาดูโรกับภรรยา และให้ปล่อยตัวในทันที
เราเคยไม่เชื่อว่าชาติใดชาติหนึ่งจะมาเล่นบทเป็นตำรวจโลกได้ และเราก็ไม่เห็นด้วยที่จะมีชาติใดมาอ้างตัวว่าเป็นผู้พิพากษาของนานาประเทศ อธิปไตยและความมั่นคงของทุกชาติควรได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ นาย หวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพูดถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงกะทันหันในเวเนซุเอลาเมื่อวันอาทิตย์ ( 4 ม.ค. )
ลอร่า ลูเมอร์ นักเคลื่อนไหวฝ่ายขวาจัดและพันธมิตรที่ภักดีของทรัมป์ ซึ่งเพิ่งได้รับเลือกให้อยู่ในทีมสื่อมวลชนประจำกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ได้โพสต์ว่าคณะผู้แทนจีน “ยังคงอยู่ในเวเนซุเอลา” ระหว่างการโจมตีทางอากาศ
การกระทำของสหรัฐฯก่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักด้วยเหตุผลหลายประการ โดยหลักๆ แล้วเป็นเพราะทรัมป์ไม่ได้ขออนุญาตจากรัฐสภาก่อน อีกทั้งก็เป็นทรัมป์นี่เองที่เป็นคนอภัยโทษให้ฮวน ออร์แลนโด เอร์นันเดซ อดีตประธานาธิบดีฮอนดูรัส ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาค้ายาเสพติดเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ขณะที่ฝ่ายที่เห็นด้วยกับปฏิบัติการครั้งนี้ชี้ว่า มาดูโรกดขี่ข่มเหงประชาชนอย่างโหดร้าย และพลิกแพลงใช้อำนาจเพื่อให้ตนเองได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่สามในเดือนกรกฎาคม 2567 ทั้งๆ ที่ผลการเลือกตั้งแสดงให้เห็นว่าเอ็ดมุนด์ กอนซาเลซ ผู้นำฝ่ายค้านเป็นผู้ชนะก็ตาม
ที่มา : โกลบอลไทมส์ / MEDIA ITE