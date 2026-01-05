ไวรัลทะลุ 10 ล้านวิว! คุณลุงอดใจไม่ไหว ขอร่วมแจมโพสต์ท่าถ่ายรูปสุดฮาตามกลุ่มนักเต้นบนทางเลื่อนในสนามบิน

คลิปวิดีโอของกลุ่มนักเต้นจากมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ที่โพสต์ท่าตลกๆ บนทางเลื่อนในท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง และมีคุณลุงท่านหนึ่งแอบเข้าร่วมด้วย ได้สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับชาวเน็ตจำนวนมาก
ตามรายงาน นักเต้นกลุ่มนี้มาจากคณะศิลปะการแสดง Xiluodu โดยพวกเขาเดินทางมาที่เซี่ยงไฮ้ เพื่อทำการแสดง
ขณะที่เดินผ่านทางเลื่อนในสนามบิน พวกเขาก็เกิดปิ๊งไอเดีย ถ่ายคลิปวิดีโอโพสต์ท่าตาม "ระบำตุนหวง” ซึ่งถือกำเนิดมาจากการถอดท่วงท่าลีลาของเหล่านางรำบนภาพจิตรกรรมฝาผนังตุนหวงภายในถ้ำหินแกะสลักโม่เกา เมืองตุนหวง มณฑลกานซู่
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ชวนขำเกิดขึ้นเมื่อคุณลุงท่านหนึ่งซึ่งยืนอยู่ด้านหลังนักเต้นคนสุดท้าย ได้เนียนโพสต์ท่าและถ่ายคลิปวิดีโอไปกับพวกเขาด้วย ทำเอาผู้คนที่เดินผ่านไปมาถึงกับหัวเราะและยกนิ้วให้
ด้านกลุ่มนักเต้นไม่ทันสังเกตเห็นคุณลุง จนกระทั่งคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ออกไป และมียอดเข้าชมมากกว่า 10 วิว
ภายหลังชาวเน็ตต่างช่วยกันตามหาว่าคุณลุงที่น่ารักคนนี้เป็นใคร โดย 2 วันต่อมา พวกเขาก็พบตัวลุงฟู่ ซึ่งเป็นพนักงานประจำโรงงานเครื่องจักรไฟฟ้าในเซี่ยงไฮ้
ลุงฟู่เล่าว่า วันนั้นเขาเพิ่งกลับมาจากการประชุม พอเห็นคนกลุ่มหนึ่งกำลังโพสท่าอยู่ตรงหน้า ก็รู้สึกว่ามันดูน่าสนุกดี เลยอดใจไม่ไหวที่จะเข้าร่วมด้วย ก็เหมือนกับที่ชาวเน็ตชอบพูดกันว่า "ถึงจะไม่เข้าใจเท่าไหร่ แต่ก็จะทำตามอยู่ดี"
นอกจากนี้ คุณลุงฟู่ยังแสดงความเห็นสำหรับการเป็นคนดังในชั่วข้ามคืนว่า “ผมเหนื่อยมากที่สนามบิน แต่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ว่าการกระทำเล็กๆ น้อยๆ ของผมจะทำให้ผู้คนบนโลกออนไลน์รู้สึกอบอุ่นหัวใจได้มากมายขนาดนี้ มันเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต”
ทั้งนี้ เรื่องราวของลุงฟู่ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น "มันสนุกและตลกเวลาที่ได้เห็นคนแปลกหน้าตีเนียน ทำตัวกลมกลืนไปกับบรรยากาศ คุณลุงยอดเยี่ยมมาก" "เป็นเพราะคุณลุงเลยทำให้คลิปสนุกขึ้นมาเลย" และ "วิธีที่ทำให้รู้สึกมีความสุขที่สุด คือ การเป็นคนที่น่าสนใจ พวกเราควรเรียนรู้และเอาลุงฟู่เป็นเยี่ยงอย่าง"
Man Accidentally Walks Into Airport Dance Routine And Perfectly Blends In (Youtube)
ที่มา : Video of Chinese uncle joining dancers on walkway with funny pose gains 10 million views (SCMP)