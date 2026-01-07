ตะลึง! กวางบุกห้องเรียนมากินข้อสอบของนักเรียน (มีคลิป)

ครูคะ ข้อสอบโดนกวางกินไปแล้วค่ะ! เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ในเมืองเต๋อหยาง มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) หลังมีกวางบุกเข้ามาในห้องเรียนและกินข้อสอบของเด็กๆ ที่วางอยู่บนโต๊ะ
คลิปวิดีโอเผยภาพกวางตัวดังกล่าว เคี้ยวกระดาษข้อสอบตุ้ยๆ เรียกว่ามันกินข้อสอบไปเกือบแทบจะทั้งชุดเลยทีเดียว
ตามรายงาน กวางตัวนี้เป็นมาสคอตประจำโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนก็ปล่อยให้มันเดินไปทั่วโรงเรียนได้อย่างเป็นอิสระ ทว่าไม่มีใครคาดคิดว่ามันขึ้นมาถึงชั้น 5 และกินข้อสอบของนักเรียน
ภายหลังทางโรงเรียนชี้แจงว่า ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว กวางตัวนี้มีนิสัยอ่อนโยนและเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียน โดยเด็กๆ มักจะให้อาหารและถ่ายรูปกับมันอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการกินข้อสอบของมันนั้น อาจเกิดจากเส้นใยพืชที่ใช้ผลิตกระดาษ มีความคล้ายกับอาหารที่มันกินอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะใช้โอกาสนี้ในการจัดการดูแลให้ดียิ่งขึ้น
ขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าได้ออกมาเตือนว่า ถึงสัตว์จะดูเชื่องและเชื่อฟังมากแค่ไหนก็ควรมีการจำกัดบริเวณ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการเรียนการสอน รวมทั้งเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน อย่างการทำร้ายครูและนักเรียนโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อทั้งสองฝ่ายอีกด้วย
