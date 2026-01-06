เกือบซึ้งแล้ว! เจ้าของป่วยไปรพ. เจ้าตูบแอบตามมาเฝ้า เห็นหน้าปุ๊บ ไม่รู้เลยใครต้องหาหมอก่อนกัน

ชาวเน็ตคนหนึ่งในมณฑลกุ้ยโจว ซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขพันธุ์คอร์กี้ ได้ไปโรงพยาบาลหลังเป็นหวัด อย่างไรก็ตาม ขณะนอนให้น้ำเกลืออยู่บนเตียง เจ้าตูบของเธอกลับปรากฏตัวขึ้นข้างเตียงโดยไม่คาดคิด
เธอไม่รู้เลยว่าเจ้าตูบมาโรงพยาบาลได้อย่างไร หรือแอบตามมาตั้งแต่ตอนไหน เรียกว่าเซอร์ไพรส์สุดๆ ซึ่งเธอเกือบจะรู้สึกซึ้งอยู่แล้ว กระทั่งมองไปที่ใบของหน้าเจ้าตูบชัดๆ ก็พบว่า มันมีแผลและรอยฟกช้ำ ราวกับไปมีเรื่องกับใครมา
ตามรายงาน คาดว่าเจ้าตูบทะเลาะกับสุนัขอีกตัวของครอบครัวและได้รับบาดเจ็บ เลยหนีออกมาจากบ้าน
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น "เจ้าตูบคงบอกว่า เจ้านายเข้าใจผิดแล้ว ขอน้ำเกลือให้ผมด้วยได้ไหม?" "ไม่ใช่หรอก ทั้งสองคนไปทำอะไรให้ใครเขาโกรธมาแน่ๆ เลยโดนทำร้ายทั้งคนและหมาแบบนี้!" "เจ้าตูบคงจะตามติดเจ้านายไปตลอด" "ฮ่าๆ สรุปใครกันแน่ที่ต้องหาหมอก่อน" และ "เจ้าตูบคงบอกขอนอนด้วย รู้สึกอาการไม่ค่อยจะดี"
ที่มา : 主人住院哥基奔医院探病超感动！转头见牠战损惨状 网：先救狗